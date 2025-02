Francia, orrore a Tarare, città nel dipartimento del Rodano dove un neonato sarebbe stato ucciso a colpi di forbici la notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi. Arrestata la madre 17enne che, secondo quanto ricostruito da Le Figaro, avrebbe girato un macabro video e lo avrebbe inviato al padre del bambino.

La polizia di Lione sarebbe entrata in possesso del filmato dopo l’allarme lanciato da quest’ultimo. La giovane attualmente si troverebbe ricoverata e non sarebbe stata ancora interrogata per via delle sue condizioni. La segnalazione sarebbe scattata intorno alle 3:30, quando ormai per il piccolo non c’era nulla da fare. Una volta nell’appartamento, gli agenti avrebbero trovato il corpo del bimbo sotto un letto, avvolto in un lenzuolo.

Davide Ferrerio in coma dopo pestaggio per scambio di persona/ Condanna definitiva per Nicolò Passalacqua

Francia, neonato ucciso con le forbici: in casa anche parenti della madre 17enne

Secondo quanto ricostruito dalla stampa francese, al momento dell’infanticidio nell’abitazione si trovavano anche la madre e i fratelli della 17enne attualmente indagata. I primi accertamenti sul corpicino avrebbero evidenziato la presenza di diverse ferite da arma da taglio. Si attendono ora i risultati dell’autopsia per capire la dinamica del delitto.

Terrorismo a Milano, arrestato 38enne turco/ Legami cellule internazionali: sospetti su attentati in Europa

Al momento, stando a fonti investigative citate da Le Figaro, le condizioni di salute della 17enne sarebbero ritenute incompatibili con la custodia cautelare in carcere e per questo sarebbe piantonata in ospedale in attesa di interrogatorio. Il neonato sarebbe stato ucciso subito dopo il parto e una delle ipotesi al vaglio è quella di una negazione della gravidanza da parte della giovanissima madre (scenario prefigurato anche nel caso della studentessa americana 18enne che pochi giorni fa, a Parigi, avrebbe gettato dalla finestra di un hotel il bimbo che aveva appena dato alla luce).