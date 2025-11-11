Francia, conclusa l'indagine sulle violenze di Sainte-Soline. Svelato ordine choc della polizia contro gli ecoattivisti: "Spariamogli in faccia"

Tornano d’attualità in Francia gli scontri avvenuti due anni fa a Sainte-Soline, durante una manifestazione contro la costruzione di enormi bacini idrici usati per l’agricoltura intensiva. Gli ecologisti volevano bloccare il progetto perché lo ritenevano dannoso per l’ambiente, e la gendarmeria intervenne duramente: infatti, ci furono decine di feriti tra manifestanti e gendarmi.

A due anni di distanza, la questura di Rennes ha concluso l’indagine, i cui dettagli sono stati visionati da Mediapart e Libération, che hanno avuto accesso al fascicolo. L’Ispettorato generale della gendarmeria nazionale (IGGN) ha esaminato oltre duemila video e cinquemila foto realizzati dai gendarmi, oltre a filmati girati dai manifestanti e dai giornalisti presenti.

Le immagini hanno rivelato che alcuni poliziotti hanno ricevuto o seguito ordini vietati, anche di “sparare le granate lacrimogene in faccia”. Alcuni si sarebbero anche vantati delle ferite inflitte, con frasi offensive o di scherno.

GLI SCONTRI DI SAINTE-SOLINE: COSA È EMERSO

L’inchiesta, per la quale sono stati esaminati oltre duemila video e cinquemila foto sia delle forze dell’ordine sia dei manifestanti, si sofferma su quattro persone gravemente ferite: un ragazzo finito in coma dopo essere stato colpito alla testa da una granata lacrimogena; una ragazza ferita al volto e alle gambe da una granata, anch’essa sparata troppo vicino e non secondo le regole; un ragazzo ferito al collo; e uno che ha riportato una grave frattura al piede causata dall’esplosione di una granata a terra.

Le perizie balistiche mostrano che le ferite potevano essere causate solo da armi della gendarmeria e ad altezza d’uomo, una pratica vietata, ma non si è riusciti a identificare gli agenti responsabili.

C’è poi la questione dei ritardi nei soccorsi: infatti, arrivarono anche più di un’ora dopo i ferimenti più gravi, nonostante fosse previsto un piano d’emergenza. Nel frattempo, i feriti furono assistiti da “street medics”, medici volontari, perché i manifestanti avevano organizzato un proprio dispositivo di soccorso.

FRANCIA, LE REAZIONI ALLE RIVELAZIONI DEI MEDIA

L’IGGN, che avrebbe potuto segnalare al pubblico ministero le potenziali infrazioni, in realtà non ha fatto nulla e non ha segnalato i casi alla magistratura.

Il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, alla luce delle rivelazioni, ha chiesto l’apertura di un’indagine amministrativa per fare chiarezza sul comportamento degli agenti a Sainte-Soline e, ai microfoni di France Inter, ha parlato di “gesti non regolamentari”, negando però “violenze della polizia”.

Anzi, ritiene che, “nella maggior parte dei casi”, la risposta dei gendarmi “sia stata proporzionata”, perché sono intervenuti in contesti molto violenti.

I legali delle vittime e il movimento ecologista Les Soulèvements de la Terre denunciano invece un sistema di impunità “organizzata”, dove gli abusi vengono coperti o minimizzati, “un apparato statale in cui l’odio dei manifestanti non è solo tollerato, ma incoraggiato”.