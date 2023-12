Francia più aperta alle religioni: giovani più inclusivi e tolleranti/ Nuove generazioni amano le differenze

Nel 1850 in Francia Victor Hugo chiedeva la divisione tra la Chiesa e lo Stato. “Voglio quello che volevano i nostri padri” disse l’allora deputato dai banchi dell’Assemblea nazionale di Parigi, difendendo il principio di laicità. Oggi, quasi 200 anni dopo, le cose sono cambiate, almeno secondo un recente studio diretto dagli storici Charles Mercier e Philippe Portier con l’istituto Kantar per il laboratorio Laces dell’Università di Bordeaux e l’unità di ricerca Gsrl. L’indagine ha preso in esame un campione di mille persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni per analizzare il rapporto che le nuove generazioni hanno con le religioni.

Crisi clima, Mojib Latif: "Obiettivo 1,5° C irraggiungibile"/ "Norvegia modello? Fa soldi su petrolio e gas"

L’89% di loro ha affermato di comprendere il concetto di laicità che per il 67% è sinonimo di sensazioni positive. Per i giovani viene visto come uno strumento utile ad assicurare eguaglianza e pari diritti. Il 52% di loro si dichiara non appartenente a nessuna religione, il 18% si professa cattolico e il 12% musulmano. “Si mostrano molto aperti al riconoscimento e alla differenza” spiegano gli studiosi. “Per questo la tolleranze delle giovani generazioni è superiore rispetto a quella delle precedenti” secondo Portier, come spiega a Le Monde. Si tratta ovviamente del risultato della globalizzazione, dove nessuno è più distante come un tempo.

Roberta Cortesi: 36enne di Bergamo sparita a Malaga/ È giallo: il telefono spento e la chiamata sospetta

Francia più aperta e tollerante nei confronti delle religioni

L’andamento di apertura nei confronti delle religioni, secondo Portier, dovrebbe proseguire “se la mondializzazione continua, non c’è ragione di credere che possano tornare sulla loro posizione attuale” spiega. Dallo studio emerge anche la voglia di vedere evolvere la laicità per il 68% del campione. Il 42% chiede maggiore fermezza nei confronti delle altre regioni mentre il 35% è più tollerante. La frattura è dovuta all’”orientamento religioso, l’affiliazione politica e l’esposizione alla mondializzazione” spiega Mercier. I giovani che appartengono a minoranze, ad esempio, chiedono “maggiore cooperazione tra poteri pubblici e cultura” ma anche “più tolleranza nei confronti delle identità religiose”.

Intelligenza artificiale, paletti Ue su etica e sicurezza/ Rebus norme sui riconoscimenti biometrici

I giovani “molto a destra vogliono più fermezza e separazione ma non si mostrano ostili al fatto religioso nel contesto pubblico”, riporta La Stampa. La legge che separa Stato e Chiesa in Francia è del 1905: il testo puntava a garantire il libro esercizio della religione, separandola però dalla politica. Oggi invece ha questione ha assunto altre connotazioni, più politiche, che spesso sono delineate da eventi tragici come gli attentati islamisti che negli ultimi anni hanno sconvolto la Francia. L’equilibrio si è fatto più precario e per questo la legge potrebbe richiedere una revisione, che chissà, potrebbe arrivare proprio dalle nuove generazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA