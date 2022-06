Francia, polizia spara sui migranti/ Egiziano in fin di vita a Nizza

Choc in Francia, dove nelle scorse ore la polizia ha aperto il fuoco contro i migranti, riducendone uno in fin di vita. È accaduto ieri, mercoledì 15 giugno 2022, in valle Roya, al confine franco-italiano, dove un 35enne egiziano è stato raggiunto alla testa da un colpo d’arma da fuoco sparato in piena notte da un gendarme transalpino, nel tentativo di arrestare la corsa del furgoncino sul quale stavano viaggiando i clandestini. L’uomo adesso lotta tra la vita e la morte in un ospedale nel sud del Paese.

Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Assedio a Severodonetsk. Leader Ue in Ucraina

Sulle colonne del quotidiano “Libero”, a proposito dell’accaduto si critica la linea scelta da Emmanuel Macron in termini di migranti e polizia: “Per fermare gli africani, non gli basta più respingerli alla frontiera di Ventimiglia, controllare i treni che arrivano dalla Liguria, sbattere sui binari i cittadini extracomunitari, processare i passeur e sorvegliare la costa e i sentieri di montagna. Ora i gendarmi impugnano la pistola e sparano, così si spargerà la voce che chi vuole introdursi illegalmente in Francia rischia la pelle”.

DRAGHI CON MACRON E SCHOLZ IN UCRAINA/ Sirene anti-raid a Kiev: i leader ora a Irpin

POLIZIA SPARA CONTRO I MIGRANTI IN FRANCIA: APERTE DUE INCHIESTE

La descrizione di quanto accaduto ieri notte tra Francia e Italia viene effettuata da “Libero”, su cui si legge che l’inseguimento è avvenuto sulle strade montuose della Costa Azzurra. Tutto ha avuto inizio a partire da una segnalazione delle autorità italiane, che hanno individuato “un furgoncino frigorifero, guidato da un passeur aiutato da un complice, a Sospel, cittadina vicino al confine italiano”. Quindi, arrivato nel Comune di Cantaron, il camion “è stato costretto a rallentare e un poliziotto ha cercato di fermarlo, ma quando il mezzo ha puntato verso l’auto degli agenti, il poliziotto ha aperto il fuoco”.

DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV?/ "Svolta non risolutiva, Putin tratta solo con Biden"

Nel comunicato stampa diffuso dalle autorità, viene riferito che “il furgoncino avrebbe accelerato contro la volante della polizia“ e uno degli agenti avrebbe “usato la sua arma quattro volte”. Il furgoncino ha terminato la corsa in “una zona sensibile di Nizza”, dove è stato abbandonato dal conducente e dai due passeggeri seduti davanti. Sul veicolo sarebbero stati individuati due fori di proiettile. Aperte due inchieste: una a carico di chi ha “favorito l’ingresso e la circolazione in Francia di stranieri in situazione irregolare in condizioni incompatibili con la dignità umana” e per “rifiuto di fermarsi aggravato dalla messa in pericolo di altri e tentato omicidio di persona titolare di pubblica autorità”. L’altra, che coinvolge il poliziotto che ha sparato, “per accertare se si trovava in stato di legittima difesa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA