Per la prima volta dal 2019 – anno della sua istituzione – a questa parte, la Procura nazionale antiterrorismo della Francia (o semplicemente PNAT) ha avviato un’indagine che ricollega un delitto al potenziale terrorismo a sfondo razziale, ipotizzando che l’omicidio potrebbe essere legato all’odio razziale: a darne notizia è stato il ministro degli Interni Bruno Retailleau sul suo profilo su X (il social un tempo noto come Twitter), in un certo senso rispondendo alle critiche da parte di una fetta della società sulla sua modalità di trattare i reati d’odio razziale; mentre l’indagine sul presunto terrorismo a sfondo razziale è legata alla morte del 46enne Hichem Miraoui.

Partendo da qui, è utile ricordare che Hichem Miraoui – cittadino francese di origini tunisine, da tempo impiegato come parrucchiere in Costa Azzurra – è stato ucciso con cinque colpi di pistola lo scorso fine settimana: l’indagine delle autorità sembra aver individuato come probabile assassino quello che i media descrivono come “un vicino di casa“, arrestato dopo una segnalazione da parte della sua fidanzata mentre si trovava a bordo del suo veicolo, ipoteticamente intenzionato a lasciare il suolo francese.

In Francia la prima indagine sul terrorismo a sfondo razziale: le critiche rivolte contro la PNAT

Al di là – di per sé terribile – notizia dell’omicidio, è interessante notare che per la prima volta in più di 5 anni di esistenza, la PNAT in Francia ha aperto un fascicolo di indagine che verte attorno all’ipotesi di un intento omicidiario legato a “motivi di razza, etnia, nazionalità o religione“: la discriminante che avrebbe permesso la formulazione dell’ipotesi sarebbe legata al fatto che il soggetto indagato avrebbe postato, prima e dopo l’omicidio, alcuni video sui social che inneggiavano al razzismo, invitando gli spettatori a “trovare e uccidere le persone di origine straniera”.

La ragione per cui l’indagine sul presunto terrorismo a sfondo razziale starebbe riscuotendo una discreta attenzione in Francia sarebbe legata proprio alle critiche mosse da una parte della popolazione a una parte della classe politica francese: scalpore fece, infatti, l’omicidio del maliano Aboubakar Cissé, che era stato accoltellato a morte nella moschea di La Grand-Combe, dopo il quale il ministro Retailleau scelse di non visitare il luogo dell’omicidio, attirando a sé numerose critiche; mentre l’assassino è indagato ora “solamente” con l’ipotesi di omicidio volontario.

Similmente, nel 2022 la medesima procura rifiutò di indagare sul presunto terrorismo a sfondo razziale dopo l’omicidio di tre curdi colpiti in un centro comunitario: già in quell’occasione la PNAT fu accusata di non perseguire con il dovuto rigore i crimini d’odio razziale ed oggi l’avvocato Mourad Battikh – che assiste la famiglia di Miraoui, ed anche quella di Cissé – ha definito l’ultimo omicidio come “la conseguenza diretta di un clima alimentato dalla stigmatizzazione e dalla banalizzazione della violenza razzista“.