Francia, proposta ad Hezbollah per cessare ostilità con Israele/ Il piano suddiviso in 3 fasi

La Francia avrebbe presentato una proposta scritta a Beirut per cercare di risolvere le ostilità con Tel Aviv, in merito alla controversia sulla frontiera Libano-Israele. Lo scrive PRP Channel citando l’agenzia di stampa Reuters, che sarebbe entrata in possesso di un documento in cui vengono evidenziate le misure per una de-escalation, fra cui il ritiro dei combattenti, a cominciare da quelli appartenenti all’unità di elite Hezbollah, ad almeno 10 km dal confine.

Obiettivo, cercare di mitigare il conflitto fra la stessa unità d’elite degli Hezbollah, sostenute dall’Iran, e Israele, “guerra” che sta andando avanti in parallelo con il conflitto in Medioriente, con tutte le preoccupazioni che ne derivano. Il documento, secondo quanto riferisce ancora Reuters, sarebbe stato consegnato dal ministro degli esteri francese, Stephane Sejourne, ai funzionari del Libano fra cui il primo ministro Najib Mikati, e nella stessa sono previsti anche dei negoziati per meglio delineare la questione Libano-Israele. Sembra comunque che Hezbollah abbia già rigettato la proposta dei negoziati fino a che non si concluderà il conflitto in quel di Gaza.

FRANCIA, PROPOSTA AD HEZBOLLAH PER CESSARE OSTILITÀ CON ISRAELE: ECCO IN COSA CONSISTE

La proposta francese prevede tre diverse fasi e mira ad ottenere una de-escalation di 10 giorni con l’obiettivo poi di trovare un accordo sulla questione “frontiera”. Fra i punti cardine della proposta, la cessazioni delle operazioni militari fra i due gruppi armati, quindi lo smantellamento di alcune strutture vicino al confine, e anche il ritiro delle forze combattenti.

Viene inoltre suggerito di schierare fino a 15mila soldati da parte dell’esercito libanese nella regione di confine a sud, storica “roccaforte” di Hezbollah. Come detto sopra, però, la proposta è già stata rimandata al mittente da parte di Hezbollah, che chiede la fine delle ostilità a Gaza, prima di avviare qualsiasi discorso di pace. In ogni caso la Francia si è detta pronta a continuare le trattative con le varie parti interessate.

