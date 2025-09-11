Francia, scontri e arresti alla manifestazione contro Macron, il Ministero dell'Interno accusa la sinistra di aver inviato infiltrati violenti

Francia, scoppia la protesta contro Macron dopo la caduta del governo e la nomina del nuovo premier Lecornu. Il Movimento “Blocchiamo tutto“, promotore delle manifestazioni ha avviato le contestazioni che si sono poi intensificati in diverse città, ma in particolare a Parigi dove l’adesione è stata massiccia ed è aumentata la tensione in seguito agli scontri che sono diventati sempre più violenti sfociando in alcune zone, anche in atti di vandalismo e incendi. Gli arresti, al momento secondo le ultime dichiarazioni ufficiali della Polizia sarebbero 473, più di 200 nella capitale che ha subito i maggiori danni.

Siria: il sistema di Assad per far sparire i bambini/ BBC: "Più di 3mila separati dai genitori"

Successivamente lo scontro è passato anche sul piano politico, con il Ministero dell’Interno che ha accusato apertamente il leader del partito di estrema sinistra Melenchon di aver inviato appositamente infiltrati violenti per provocare il caos. Lo stesso movimento organizzatore ha denunciato gli attivisti aggressivi per aver portato volontariamente il corteo pacifico ad un vero e proprio conflitto, tradendo così il messaggio che doveva essere quello di un pacifico boicottaggio degli acquisti che non doveva creare tensioni e mettere a rischio la pubblica sicurezza.

False flag: cos'è e cosa c'entra con i droni russi in Polonia/ L'ipotesi che scagionerebbe Mosca

Francia, accuse dopo gli scontri alle proteste contro Macron, Ministero Interni: “Melenchon responsabile di infiltrati violenti”

Scontri violenti in Francia alla protesta contro Macron che da pacifico corteo promosso dal Movimento Blocchiamo Tutto che doveva manifestare contro il governo e chiedere le dimissioni del presidente, si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana sfociata in danneggiamenti, lesioni e 473 arresti. Tra gli attivisti più violenti, infiltrati che secondo il Ministero dell’Interno sarebbero militanti del partito di estrema sinistra La France Insoumise, anche black block a volto coperto con passamontagna che hanno provocato volontariamente la Polizia dopo essersi mescolati con gli altri pacifici manifestanti.

Terza guerra mondiale, può davvero scoppiare?/ Le ipotesi sul rischio dell'inizio di un conflitto in Europa

Il leader del partito Melenchon, è stato accusato di aver istigato i rappresentanti dei movimenti studenteschi radicali ad ereggere barricate e vandalizzare strutture. Molte scuole sono state costrette a chiudere a causa della partecipazione massiccia dei ragazzi, così come alcune infrastrutture colpite dalla manifestazione. Tra queste anche musei e alcune sale del Louvre, rimaste chiuse per questioni di sicurezza, ora costrette a rimborsare il prezzo del biglietto a chi aveva prenotato per il giorno dei disordini.