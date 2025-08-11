Francia rafforza vigilanza in chiese e santuari per Festa dell'Assunzione/ +13% atti anticristiani in un anno

FRANCIA AUMENTA PROTEZIONE DELLE CHIESE

Vigilanza rafforzata in Francia per proteggere i luoghi di culto cristiani in vista del 15 agosto, giorno della Festa dell’Assunzione di Maria, una delle più importanti per la Chiesa cattolica. Di fronte all’aumento di atti anticristiani e per l’elevato livello di minaccia terroristica, il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha ordinato il rafforzamento del dispositivo di sicurezza, chiedendo che “particolare attenzione sia prestata alle funzioni religiose, ai raduni, alle processioni e ai pellegrinaggi tradizionalmente associati” a questa data, soprattutto “nei santuari”.

I dati del ministero dell’Interno francese riportano 401 episodi tra gennaio e giugno, mentre l’anno scorso ne erano stati segnalati 354 nello stesso periodo: quindi c’è stato un aumento del 13%. Retailleau, come riportato dall’AFP, ha messo in guardia anche dal rischio elevato rappresentato dalla minaccia terroristica, tenendo conto soprattutto delle forti tensioni a livello internazionale, in particolare in Medio Oriente.

Per il ministro francese è necessaria “estrema vigilanza, in particolare nei confronti delle manifestazioni in luoghi di carattere religioso”.

CHIESE A RISCHIO: I DATI CHE PREOCCUPANO

Negli ultimi mesi è inoltre emerso in Francia il problema della vulnerabilità dei luoghi di culto cristiani. Europe1 ha riportato un rapporto dei servizi segreti territoriali, secondo cui gli incendi dolosi contro le chiese sono aumentati di oltre il 30% nel 2024, con quasi 50 tentativi o incendi registrati, contro i 38 del 2023. Sono aumentati anche i furti all’interno degli edifici religiosi, con 288 casi registrati l’anno scorso, quindi in media cinque a settimana.

Basti pensare a quanto accaduto nel settembre scorso, quando la chiesa di Saint-Omer (Pas-de-Calais) è stata gravemente danneggiata da un incendio doloso che ha distrutto il tetto e il campanile. Il mese successivo, la chiesa di Saint-Hilaire-le-Grand a Poitiers è stata oggetto di due incendi dolosi e di atti di vandalismo, con diverse statue danneggiate. Nel marzo precedente, invece, i servizi segreti territoriali sventarono un attentato islamista contro una chiesa, arrestando un sessantaduenne aderente all’ideologia dell’Isis.

Si spiega anche così l’iniziativa di Retailleau, che il 9 agosto ha invitato prefetti e responsabili delle forze dell’ordine a rafforzare la protezione dei luoghi di culto cristiani in occasione della festa dell’Assunzione, il 15 agosto.