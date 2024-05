Francia, record di battesimi fra gli adulti/ “Provengono da famiglie non religiose, anche musulmane”

E’ record di battesimi fra adulti in Francia. Lo scrive Il Foglio citando alcuni numeri ufficiali, e sottolineando come forse la realtà sia un po’ diversa rispetto a quanto qualcuno vuole fare credere fra tramonto della fede, vocazioni in calo e secolarizzazione. Nell’era della digitalizzazione dove si è super connessi grazie allo smartphone, di fatto ci si sente più soli di prima, ed è per questo che molte persone stanno riscoprendo la fede e la religione per dare un senso alla propria vita, anche coloro che sono stati privati di un’educazione religiosa e non hanno vissuti i classici riti della cristianità, a cominciare appunto dai suddetti battesimi.

La Francia, patria per eccellenza della laicità, parla di ben 7.000 adulti che sono stati battezzati in occasione della recente veglia pasquale, ovvero, il 31 per cento in più su base annua. Nel 2023 coloro che sono stati battezzati in età compresa fra i 18 e i 25 anni oltralpe erano il 23 per cento, dato che oggi è salito al 36. Sono stati inoltre battezzati più di 5.000 adolescenti nell’età 11-17 anni, un altro numero in forte crescita rispetto a 12 mesi fa, precisamente +50%.

FRANCIA, RECORD DI BATTESIMI FRA ADULTI: “L’80 PER CENTO DEI GIOVANI…”

Il Foglio ci tiene a sottolineare come si tratti di numeri ufficiali diffusi dalla Conferenza episcopale francese nelle scorse settimane, corredati dalle parole di padre Vincent Breynaert, direttore del servizio giovani, secondo cui “nella società francese contemporanea, l’80 per cento dei giovani non ha ricevuto alcuna educazione religiosa. Questi ragazzi hanno ben poche idee preconcette sulla Chiesa”.

Secondo monsignor Olivier Leborgne, responsabile dell’Ufficio per la catechesi, ciò che hanno in comune coloro che chiedono il battesimo, non essendo stati battezzati primi, è “l’aver fatto un’esperienza spirituale e un incontro personale con Cristo. Alcuni dicono di essere stati toccati dalla bellezza di una liturgia (a cui è capitato di partecipare), dal silenzio rilassante di una chiesa, dalla testimonianza di un amico. Hanno sete di formazione, di punti di riferimento, di fraternità e di senso di appartenenza”.

FRANCIA, RECORD DI BATTESIMI FRA ADULTI E ANCHE IN BELGIO…

La crescita dei battesimi è evidente in particolare nelle città principali della Francia, a cominciare da Parigi, dove si è avuto un aumento del 27 per cento rispetto al 2023, leggasi da 1.461 a 1.861. E la maggior parte di chi si battezza sono persone che provengono da famiglie senza religione, mentre il 5% addirittura da famiglie musulmane.

Numeri che fanno ben sperare la conferenza episcole d’oltralpe, tenendo conto che oggi alla messa domenicale va solamente l’8 per cento di chi si dichiara cattolico. Per Famille chrétienne si tratta di dati “sorprendenti”, soprattutto per via dello strascico sugli abusi nella chiesa risalenti al 2021 che si sta ancora facendo sentire. Tra l’altro anche in Belgio si sta registrando un incremento di battesimi fra adulti, con i dati che sono raddoppiati nel giro di un decennio, dai 186 del 2014 agli attuali 362.

