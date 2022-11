La Francia si qualifica se vince: questa, in estrema sintesi, è la situazione del girone D dei Mondiali 2022 in corso di svolgimento in Qatar, che vedono la Francia avere un potenziale match point già alla seconda giornata grazie alla netta vittoria contro l’Australia. Le combinazioni possibili sono ancora molto numerose, ma in estrema sintesi dobbiamo ribadire quanto già annunciato: la Francia si qualifica per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022, mentre naturalmente dovrà rinviare tutto alla terza giornata in caso di pareggio (che comunque la lascerebbe in una posizione di forza) oppure di sconfitta, che renderebbe invece tutto clamorosamente complicato anche per la Francia campione del Mondo in carica.

FRANCIA SI QUALIFICA SE… MONDIALI 2022: I RISULTATI UTILI CONTRO LA DANIMARCA

Andiamo allora a spiegare perché la Francia si qualifica agli ottavi dei Mondiali 2022 già oggi in caso di vittoria, al termine della partita Francia Danimarca, in programma alle ore 17.00 italiane. Naturalmente è facile capirlo: con il successo i Bleus si porterebbero a quota 6 punti e sarebbe a quel punto impossibile che altre due squadre del girone arrivino davanti agli uomini di Didier Deschamps, anche in caso di sconfitta nella terza e ultima giornata, anche in virtù del pareggio tra Danimarca e Tunisia che nella prima giornata ha tolto punti ad entrambe. La Francia riuscirà a strappare la qualificazione già oggi? Lo scopriremo verso le 19…

