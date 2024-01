Francia, Stéphane Séjourné “è dislessico e sbaglia plurali”/ Tutti contro ministro ex marito di Gabriel Attal

In Francia continua la polemica su Stéphane Séjourné, Ministro degli Esteri. Inizialmente per il matrimonio omosessuale, finito un anno fa, con il Primo Ministro Gabriel Attal, che lo ha scelto per questo ruolo. Poi, le critiche per le sue capacità comunicative. L’esponente del Governo infatti è dichiaratamente dislessico e talvolta sbaglia qualche parola, complice l’emozione derivante dal nuovo incarico.

È accaduto anche nei giorni scorsi, quando come riportato dal Corriere della Sera, mentre era in visita a Kiev, ha affermato di essere in Ucraina per difendere i principes fondamentals — invece che fondamentaux — della democrazia e per vedere ce qu’ont besoin les Ukrainiens, cioè letteralmente quello che hanno bisogno gli ucraini. Gli errori in questione non sono passati inosservati ai più feroci, che sul web lo hanno schernito. Nonché all’opposizione, che ovviamente ne approfitta per puntare il dito contro l’esponente dell’attuale Governo, adducendo a una sua inadeguatezza. Non sono mancati, però, anche coloro che, essendo a conoscenza del problema, lo hanno difeso.

Francia, Stéphane Séjourné “è dislessico e sbaglia plurali”: la replica

In passato, tra l’altro, è stato Stéphane Séjourné stesso a raccontare della sua dislessia. “Quando ero bambino mi è stata diagnosticata una dislessia molto forte. Per esempio, qualche volta le parole si invertono. A forza di impegno e rieducazione, ho quasi cancellato i miei difetti all’orale. Ma il problema ritorna in un momento di fatica o di stress importante”, aveva rivelato in una intervista a Le Parisien. Di certo in queste settimane per il Ministro degli Esteri non mancano i momenti di particolare stanchezza.

Nonostante ciò, l’esponente del Governo della Francia non si tira indietro e si prende anche le critiche, incentivando coloro che si trovano a convivere con il medesimo problema a non curarsene. “Milioni di persone sono nella mia situazione. Tengo a fare passare un messaggio: può sembrare un problema insormontabile ma, guardate me, tutto è possibile. Non perdete la speranza”, ha affermato.











