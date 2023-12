Francia, strage a Natale: trovati morti in casa madre e 4 figli/ Arrestato padre: era in fuga

Tragedia in Francia, dove i cadaveri di cinque persone sono stati trovati ieri sera in un appartamento della città settentrionale di Meaux. Il procuratore Jean-Baptiste Bladier ha reso noto che è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario. Stando ai media locali, le vittime sono una donna e i suoi quattro figli, di età compresa tra i 9 mesi e 10 anni. Subito è partita la caccia al padre, che risultava in fuga. Ma dopo una notte è stato arrestato. Lo riporta la tv francese Bfmtv, aggiungendo che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per vicende di violenza domestica.

Questo sarebbe l’ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi nella regione dell’Ile-de-France. A fine novembre un 41enne confessò l’omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. A ottobre, invece, un gendarme uccise le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell’Oise. In media, in Francia si verifica un femminicidio ogni tre giorni. Nella giornata di oggi il procuratore terrà una conferenza stampa con gli aggiornamenti sul caso. Le indagini sono state affidate al servizio di polizia giudiziaria di Versailles.

STRAGE DI NATALE: TROVATI 5 CADAVERI A MEAUX

«Intorno alle 21, i corpi di cinque persone sono stati scoperti in un appartamento situato a Meaux, dopo che l’allarme era stato dato da parenti preoccupati per la mancata risposta degli occupanti del locale», ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Meaux, Jean-Baptiste Bladier in un comunicato stampa. Secondo BFMTV, sono stati i vicini che avrebbero trascorso la vigilia di Natale con la famiglia a dare l’allarme. La sera della Vigilia di Natale erano andati a bussare alla porta, ma il padre della famiglia aveva risposto che dormivano tutti.

Il giorno successivo, preoccupati per le tracce di sangue nelle aree comuni, hanno avvisato la polizia. «Nell’appartamento non c’era traccia di effrazione e il padre di famiglia era assente», ha aggiunto il procuratore. L’uomo arrestato è stato descritto da diversi vicini come una persona «psicologicamente fragile». Secondo una fonte vicina al caso, la madre 35enne e i suoi figli sono stati accoltellati a morte. L’indagine è stata aperta per omicidio volontario con premeditazione.











