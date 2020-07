Francia, test sierologico rapido in farmacia/ Niente prescrizione e costa 10-15 euro

Si chiama “Trod” ed è un test rapido di orientamento diagnostico. In altre parole, test sierologico rapido. In Francia è possibile eseguirli anche in farmacia. Nel giro di pochi minuti i cittadini francesi possono quindi scoprire se hanno anticorpi per Covid-19. Finora potevano scoprirlo solo sottoponendosi ai test in laboratorio, ma ora è sufficiente recarsi in farmacia per un test rapido. In caso di positività, però, bisogna comunque rivolgersi ad un laboratorio per confermare la presenza degli anticorpi e sottoporsi ad un tampone virologico per accertare se il coronavirus è ancora presente nell’organismo. Per settimane i medici di laboratorio avevano messo in guardia dall’estensione dei Trod ai farmacisti, a causa della “difficoltà della loro utilizzazione e la complessità dell’interpretazione dei risultati”, ma ora, come riportato da Le Figaro, i farmacisti francesi sono stati accontentati. E da sabato sono autorizzati a effettuare questi test. Lo stabilisce un’ordinanza secondo che applica la concessione fino al 30 ottobre.

TROD, TEST SIEROLOGICO RAPIDO: ANCHE IN FARMACIA

Come funzionano i Trod? Per sottoporsi al test rapido di orientamento diagnostico si preleva una goccia di sangue pungendo la pelle, solitamente la punta della dita, per metterla a contatto con un reagente. Il risultato appare nel giro di pochi minuti. Finora il Ministero della Salute francese ha autorizzato 51 test. Alcuni rilevano solo anticorpi IgG (immunoglobulina G) che si formano almeno 14 giorni dopo il contatto con il virus Sars-CoV-2, mentre altri indicano anche la presenza di anticorpi IgM (immunoglobulina M) prodotti in precedenza, che possono essere rilevati circa una settimana dopo l’infezione. I Trod sono disponibili ora in farmacia senza prescrizione medica, dunque non è necessario un motivo particolare per eseguirlo, ma le autorità sanitarie invitano le persone a consultare un medico per interpretare bene i risultati, anche perché un’eventuale positività può avere delle ripercussioni ovviamente. Per quanto riguarda il prezzo di questi test sierologici, secondo Connexionfrance si aggira sui 9,45 euro ma può arrivare anche a 15 euro in alcune farmacie.



