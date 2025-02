Durante la diretta di Domenica In è stato ospite anche Lucio Corsi, arrivato secondo in classifica al Festival di Sanremo 2025. Poco prima di esibirsi con la sua canzone “Volevo essere un duro” ha però fatto una richiesta a Mara Venier: “Posso far entrare anche Francis, un mio amico fotografo?” ha detto il cantante. La conduttrice ha ovviamente accettato e subito è partita la ship: appena Mara ha visto il ragazzo si è platonicamente innamorata.

Da quel momento in studio sono partite le fotografie, sia con la reflex che con il cellulare della Venier che ha voluto farsi immortalare anche con Francis. Poi la domanda: “Ma tu sei fidanzato?“, e lui: “Meglio che non ne parliamo“. Verso la fine dell’ospitata di Lucio Corsi a Domenica In, Mara ha poi voluto dedicare un applauso tutto per Francis che si è piazzato a centro studio e ha lanciato baci a destra e manca. Insomma, in pochissimo tempo è diventato un idolo assoluto anche sui social, impazziti per questa cotta platonica da parte di zia Mara.

Chi è Francis di Volpiano, fotografo e amico di Lucio Corsi?

Prima della puntata di domenica 16 febbraio il fotografo Francis non era mai stato in televisione, per questo motivo di lui si sa ben poco. Di certo è un personaggio molto particolare: a Domenica In si è presentato con una coppola in testa tutto vestito di pelle marrone, quasi come un attore di un film. Lucio Corsi lo ha definito un amico immaginario: “Non so mai se è reale o meno!“, ha spiegato in diretta. Quel che è certo è che grazie alla sua particolarissima personalità è riuscito a conquistare il pubblico senza nemmeno aver aperto bocca, segno che spesso uno stile inconfondibile è già sufficiente al successo. Che dire, lo rivedremo presto in tv?