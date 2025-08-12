Francis Kaufmann e Mark Samson, entrambi accusati di aver ucciso le compagne, hanno stretto amicizia a Rebibbia e si scambiano consigli legali

Francis Kaufmann e Mark Samson, entrambi protagonisti di recenti casi di cronaca nera e accusati di aver ucciso le rispettive compagne, uno imputato per il caso di Villa Pamphili e la morte di Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda e l’altro arrestato per l’omicidio dell’ex Ilaria Sula, sarebbero diventati amici nel carcere di Rebibbia perchè vicini di cella e isolati dal resto dei detenuti. Come riporta il Corriere della Sera infatti, i due avrebbero anche iniziato a scambiarsi consigli legali e sul comportamento da tenere fino ad arrivare ad avere lo stesso avvocato Paolo Foti consigliato da Samson che si trova nel penitenziario da inizio aprile.

Nicola Calipari ucciso in Iraq nel 2005, la figlia: "Papà fu lasciato solo"/ "Lo Stato poteva fare di più"

Tra le cose in comune inoltre, come hanno affermato al giornale fonti informate dall’interno, ci sarebbe anche il fatto che entrambi parlano inglese, oltre alla vicinanza e al fatto che trascorrono insieme l’ora d’aria, visto che nessuno degli altri si avvicina e verrebbero sistematicamente scansati dal resto dei reclusi, e questo clima particolarmente ostile, che aveva già causato l’allontanamento e il trasferimento del ragazzo filippino da Regina Coeli, avrebbe favorito i primi contatti che poi sono proseguiti.

Delitto di Garlasco, mamma di Andrea Sempio choc/ "Stanno provando a incastrarlo, è un inferno"

Kaufmann e Samson diventano amici in carcere, vicini di cella e isolati dal resto dei detenuti

Mark Samson, 23enne di origine filippina, è accusato di aver ucciso la fidanzata Ilaria Sula e di averne occultato il cadavere in una valigia, omicidio che poi ha confessato e che lo ha portato all’arresto. Francis Kaufmann invece è imputato per il delitto di Villa Pamphili e accusato di aver strangolato l’ex compagna Anastasia insieme alla figlia Andromeda. Entrambi sono detenuti nel carcere di Rebibbia, dove avrebbero stretto una amicizia nonostante la differenza di età, una volta isolati dal resto dei detenuti, accomunati oltre che dallo stesso tipo di reato anche dalla lingua.

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 12 Agosto 2025

Recentemente il filippino, come sostengono fonti interne al penitenziario, avrebbe consigliato al californiano sedicente regista, di ottenere lo stesso avvocato che lo sta difendendo, ma nonostante la proposta inizialmente accettata, lo stesso Kaufmann, che a differenza del compagno continua a dichiararsi innocente avrebbe poi rifiutato, portando avanti l’idea di potersi difendere da solo. Una ipotesi confermata dal fatto che recentemente ha anche revocato l’assegnazione del legale, possibilità che, come sostiene, è accettata negli Stati Uniti ma non in Italia.