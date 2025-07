Sembra essersi definitivamente conclusa la fuga all’estero del 46enne californiano Francis Kaufmann, attualmente indagato per il duplice omicidio di Villa Pamphilj – a Roma – nel quale sono morte la sua presunta figlia di 11 mesi, Andromeda, e la compagna russa 28enne Anastasia Trofimova trovate da un passate all’inizio dello scorso mese: un caso – quello del duplice omicidio – ancora completamente da scrivere, esattamente come la storia di Kaufmann che sembra implicato in una serie di possibili truffe.

17enne morto in spiaggia dopo aver scavato una buca/ Viterbo, ecco perchè è pericoloso

Prima di arrivare alle novità su Francis Kaufmann è utile partire proprio dal duplice omicidio, avvenuto all’inizio di giugno e attualmente senza alcuna spiegazione: ciò che si sa per certo è che le due vittime e – presumibilmente – lo stesso 46enne da diverso tempo vivevano nel parco della famosa villa, accampati come clochard e costretti a utilizzare le fontanelle pubbliche per lavarsi in condizioni decisamente inadatte per una bimba con meno di un anno di vita.

Clara Rossignoli/ La figlia Marta: “Il corpo ritrovato nel fiume è di mia mamma, me lo sento”

Il riconoscimento di Francis Kaufmann era stato fatto da una telespettatrice del programma Chi l’ha visto che è riuscita a mettere in contatto Federica Sciarelli con la madre di Anastiasia; mentre attualmente – secondo il Messaggero – a ricollegarlo all’omicidio ci sarebbero alcune tracce di DNA compatibili con il suo profilo genetico, prelevate sul sacco nel quale era avvolta la 28enne; oltre alle testimonianze di alcune persone che li avrebbero visti assieme in quel parco dove sono stati trovati i corpi.

Francis Kaufmann estradato in Italia: dopo i disordini in aeroporto, ha chiesto il trasferimento in ospedale

Mentre gli inquirenti raccoglievamo elementi a carico di Francis Kaufmann, però, quest’ultimo sarebbe scappato in Grecia dove è stato fermato su ordine di un mandato internazionale con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere: già a Larissa, durante la detenzione in attesa dell’estradizione verso l’Italia, l’uomo si era reso protagonista della distruzione della cella in cui si trovava; mentre neppure il volo verso Roma sarebbe stato particolarmente tranquillo.

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci: “Mai stata profonda amicizia con Manuela, Louis è innocente”

Proprio oggi, infatti, Francis Kaufmann è arrivato in Italia e una volta atterrato a Ciampino – scortato dall’Aeronautica militare del Servizio di cooperazione internazionale e del Servizio centrale operativo della Polizia – avrebbe dato in escandescenza: secondo il suo racconto, sarebbe stato picchiato durante il volo e ora intende sporgere denuncia verso i suoi accompagnatori; mentre durante il viaggio vero il carcere di Rebibbia avrebbe detto di essersi sentito male, chiedendo il trasferimento in ospedale.

Attualmente, Francis Kaufmann si troverebbe proprio in ospedale ma possiamo facilmente immaginare che già nelle prossime ore sarà trasferito nella casa circondariale romana: qui – probabilmente già la prossima settimana – lo attenderà il primo vero e proprio interrogatorio di garanzia dopo quello brevissimo da Larissa in cui si è professato innocente e si è avvalso della facoltà di non rispondere; mentre verrà prelevato un nuovo campione di DNA che sarà confortato con le tracce trovare tra gli oggetti di Villa Pamphilj.