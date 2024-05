Francisca Gutierrez, chi è la moglie Giorgio Moroder e il figlio Alex/ L’addio:”Adiós Guappita, amore nostro”

Francisca Gutierrez e Alex sono la moglie e il figlio di Giorgio Moroder. Non solo la disco music nella vita del produttore discografico e disc jockey internazionale che, nel 1990, ha sposato la donne della sua vita Francisca. Un grande amore suggellato anche dalla nascita del solo ed unico figlio di nome Alex. La coppia è stata sempre molto discreta e riservata sul loro sentimento nonostante la grande fama e popolarità internazionale del disc jockey che nel 2022 ha dovuto affrontare la morte della moglie Francisca. La moglie di Giorgio Moroder è scomparsa all’età di 60 anni ed è sempre stata al fianco del produttore discografico, compositore e disc jockey gardenese di fama mondiale. Un lutto che il disc jockey ha annunciato con un messaggio semplice, ma di grande impatto emotivo condiviso sui suoi profili social.

“Adiós Guappita, amore nostro. 1962 Pegueros Mexico – 2022 Beverly Hills USA”. Poche e semplice parole quelle scelte da Moroder per annunciare al mondo intero la scomparsa della sua Francisca che è stata ricordata anche dall’ex sindaco di Ortisei: “andavamo in montagna assieme, via Scurcià era il loro nido”.

Giorgio Moroder e Francisca Gutierrez: dal loro amore è nato il figlio Alex

La presenza di Francisca Gutierrez è stata una costante fondamentale nella vita personale ed artistica di Giorgio Moroder. La donna, infatti, c’è sempre stata. Pronta a sostenerlo ed incoraggiarlo in ogni scelta lavorativa, durante ogni tour e pubblicazione di album. La coppia è apparsa per l’ultima volta insieme proprio in val Gardena, valle delle Dolomiti, nell’Italia Settentrionale, nota come centro per gli sport invernali, in occasione di un maxi concerto tenutosi a Piazza Sant’Antonio.

Proprio l’ex sindaco di Ortisei ha raccontato della malattia della moglie di Giorgio Moroder: “sapevamo che Francisca era malata da tempo. La nostra speranza era che potesse vivere ancora a lungo”. La donna era malata di un male incurabile. Sempre l’ex sindaco ha raccontato: “a Ortisei è sempre venuta molto volentieri e si era fatta anche diverse amicizie, che coltivava distanza. Quando tornava in valle con Giorgio lo faceva anche per mesi”.

