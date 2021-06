FRANCK KESSIE/ Il premio dei colleghi, poi la trattativa per il rinnovo con il Milan

Franck Kessie è stato nominato il miglior giocatore della Serie A del mese di maggio dall’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori. Un riconoscimento importante quello che i colleghi hanno voluto attribuire al calciatore del Milan, vero e proprio trascinatore dei rossoneri nella stagione che ha riportato il Diavolo a riconquistare la qualificazione in Champions League. Adesso, però, sono in tanti a domandarsi a che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto tra l’ivoriano e il club di via Aldo Rossi. Prima della fine del campionato, con la qualificazione in Champions League, la distanza tra domanda e offerta era molto ampia. Visto l’apporto fornito da Kessié nel finale di stagione, e forte del tesoretto garantito dall’ingresso nella massima manifestazione europea, Maldini e Massara hanno deciso di fare uno sforzo per venire incontro alle richieste del giocatore, considerato uno degli “imprescindibili” del nuovo Milan che verrà.

KESSIE-MILAN: TRATTATIVA PER IL RINNOVO, LE POSIZIONI DEL CLUB E DELL’AGENTE

Ciò non vuol dire che la trattativa tra Kessie e il Milan sia “semplice“. La volontà di proseguire insieme c’è da ambo le parti, ma l’agente del “Presidente” – come viene chiamato il centrocampista ivoriano a Milanello per la sua leadership, ha chiesto per lui un ingaggio di 5 milioni a stagione. Se in un primo momento il Milan aveva offerto un contratto da 3 milioni, il grande rendimento di Kessie ha convinto la società a ritoccare al rialzo la propria proposta, portandola a 4 milioni di euro a stagione fino al 2026. Un aumento comunque importante rispetto ai 2,2 milioni di euro a stagione attualmente percepiti da Kessie. Non è da escludere che il milione di euro che separa le parti possa essere colmato con uno sforzo di buona volontà da entrambe le parti o con l’aggiunta di qualche bonus facilmente raggiungibile. Quel che è certo è che i tifosi del Milan spingono per un’intesa: va infatti considerato che Kessie va in scadenza il prossimo anno. E il rischio di perdere a zero una colonna della squadra, come accaduto quest’anno per Donnarumma, va scongiurato a tutti i costi.

