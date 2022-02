Franck Ribery, incidente d’auto: come sta?/ “Trauma cranico”: salta match con l’Inter

Franck Ribery, calciatore in forza alla Salernitana, si è reso protagonista di un brutto incidente stradale la scorsa notte intorno alle 3. Una disavventura terribile quella che ha coinvolto il numero 7 della compagine campana e avvenuta in località Laura di Capaccio Paestum. In particolare, per ragioni ancora da chiarire e sino a questo momento non meglio precisate, l’autovettura sulla quale viaggiava il fuoriclasse ha terminato la propria corsa contro un semaforo e per l’ex Bayern Monaco e Fiorentina è stato necessario ricorrere alle cure mediche dei sanitari giunti sul posto.

In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti emersa finora e riportata dal “Corriere dello Sport”, il giocatore transalpino è rimasto leggermente ferito e gli operatori del 118 hanno inteso trasferirlo all’ospedale di Battipaglia per escludere la presenza di possibili lesioni gravi o problemi di qualsiasi natura, poi gli è stato dato il via libera ed è stato fatto ritornare a casa. Oltre all’ambulanza, nel luogo teatro del sinistro sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Agropoli.

FRANCK RIBERY, INCIDENTE D’AUTO: SALTA IL MATCH CONTRO L’INTER, GRAVE PERDITA PER LA SALERNITANA

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da commentare. O quasi. Sì, perché in verità Ribery qualche piccolo problema l’ha riportato. Lo si apprende da un’attenta lettura del breve comunicato stampa emesso dalla società calcistica della Salernitana: “A seguito di un incidente automobilistico, il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a riposo alcuni giorni”.

Una tegola di notevole importanza per la compagine granata, che contava sull’apporto del fantasista con indosso la maglia numero 7 per approcciare con il giusto piglio al gravoso impegno di campionato che l’attende venerdì 4 marzo, in quel di San Siro, contro l’Inter di Simone Inzaghi, a caccia di un successo per restare in scia al treno di testa a cui appartiene unitamente a Napoli e Milan. Anche i campani, infatti, necessitano di punti per credere nel sogno salvezza e non salutare la Serie A dopo una sola stagione di permanenza.



