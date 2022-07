Franco 126, chi è/ “Devi assicurarti che ciò che canti non perda efficacia nel tempo”

Franco 126 è tra gli ospiti della nuova puntata di Tim Summer Hits 2022, l’evento musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2. Federico Bertollini, questo il suo vero nome, ha letteralmente spiccato il volo grazie al disco “Stanza Singola” a cui ha fatto seguito “Multisala” che ha debuttato ai vertici della hit parade. Eppure il cantante ha raccontato a Il Foglio: “che mi riconoscano per strada è un puro caso di solito non mi si nota”. Il cantante parlando poi della canzone d’amore più bella non ha alcun dubbio: “è Gioco D’azzardo” di Paolo Conte, si “trattava d’amore” anche tra lui e la musica”.

Fedez, visita dopo l'asportazione del tumore/ "Per sempre grato..."

Il cantante è convinto però di una cosa: “devi assicurarti che ciò che canti non perda efficacia nel tempo. La mia aspirazione è la stessa che avverto quando ascolto un disco di De Gregori di trenta o quaranta anni fa. Sembra scritto oggi, non sente il peso dei decenni ed è per usare una parola eccessiva, eterno”.

Il tre/ "Boogie Woogie? Scritta in un giorno felice, sto in fissa con musica Grease"

Franco 126 e la passione per Roma

Le parole per Franco 126 sono importantissime e non perde mai occasione di trascrivere idee e pensieri su un taccuino che porta sempre con sè: “non mi scordo mai che faccio un mestiere in cui devono essere belle e suonare in un certo modo, anche quando insegui l’astrazione”. Il cantante non fa mistero di essere un grande amore delle incertezze: “il sole batte forte sopra i tetti in piena estate, ma si sente che hai l’inverno nella voce” come canta nel testo di una canzone. E poi il rapporto con Roma su cui ha detto: “è la mia città, uno spettacolo a cielo aperto di cui mi sembra incredibile che qualcuno possa lamentarsi””.

Vasco Rossi, omaggio a papà Carlino/ "Potessi dirgli qualcosa, lo ringrazierei per…”

Infine sull’ultimo album Multisala ha rivelato: “per arrivare alle 10 canzoni di ‘Multisala’ ne ho messe da parte cinque. Originariamente erano 15 e forse un giorno usciranno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA