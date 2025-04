C’è anche Franco 126 tra gli ospiti della terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di successo presentato da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Il rapper e cantautore italiano è recentemente tornato sulle scene musicale con un nuovo progetto musicale dal titolo “Futuri Possibili” pubblicato il 28 marzo 2025 scorso su tutte le piattaforme e in formato vinile e cd. L’album è stato anticipato dal singolo “Nottetempo” che ha segnato il ritorno del rapper che, intervistato dalle pagine di Rolling Stone ha parlato del nuovo progetto discografico dicendo: “questo è un disco un po’ sperimentale, perché tutto questo convive anche con un’anima rap, in tutte le sue possibili sfumature: dall’old school alla trap”.

Il rapper parlando di “Futuri Possibili” ha precisato come questo disco sia un punto di incontro tra i suo album precedenti, una sorta di mixup che però suonano diversamente rispetto al precedente “Multisala” particolarmente apprezzato da critica e pubblico. Un disco maturo ed intenso che emoziona particolarmente il rapper che ha confessato: “è il disco in cui mi piango più addosso, ma anche quello più luminoso”.

Franco 126 parla delle nuove canzoni del disco “Futuri possibili”

Nel nuovo album “Futuri possibili”, Franco 126 ha collaborato con tantissimi colleghi tra cui Fulminacci con cui ha realizzato la canzone “C’è vampiro”, un brano che ha descritto così: “è un pezzo quasi rock. I suoni spaziano molto”. Non solo, il cantautore e rapper in questo album si è messo alla prova con testi molto malinconici ma allo stesso tempo felici e scanzonati in cui la fragilità si fa sentire senza remore e paura. Del resto Franco 126 nelle sue canzoni ha cantato spesso le sue fragilità di cui spesso da ragazzino si vergognava, ma che oggi è diventata quel quid in più per rendere la sua musica forte ed espressiva.

Infine parlando della cura del testi, il rapper ha precisato: “scelgo con cura le parole delle mie canzoni perché è una cosa che piace a me. Non faccio musica per andare contro contro logiche”.