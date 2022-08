Franco 126/ La ‘benedizione’ di Loredana Bertè: “E’ fortissimo”

Franco 126 a Battiti Live 2022, la Bertè scommette sul suo talento: “E’ fortissimo”

Franco 126 si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in quest’estate musicale. E non a caso, questa sera martedì 2 agosto, lo vedremo all’opera a Battiti Live 2022, l’evento musicale itinerante guidato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Federico Bertollini, questo il suo vero nome, è stato tra i protagonisti nelle scorse settimane di un altro show molto seguito, Tim Summer Hits, assieme ad una grande icona della musica italiana come Loredana Bertè.

Loredana Bertè/ "Mare Malinconia? È una storia un po' maledetta, con luci e ombre"

Quest’ultima ha dichiarato apertamente di credere ciecamente nelle qualità di Franco 126 e di ritenerlo già oggi un profilo di tutto rispetto in ambito musicale, con grandissime capacità. “Se ho scelto di duettare con lui è perché Franco è davvero molto forte“, aveva detto la Bertè in quell’occasione.

Loredana Bertè e il legame con la nuova generazione/ "Loro sono figli miei"

Franco 126 e Loredana Bertè, quel bagno di folla al Tim Summer Hits

Una sorta di ‘benedizione’, giunta da una cantante di primissimo ordine. “Per me Loredana è una leggenda, dobbiamo fare casino per lei. E’ stato un coronamento di un sogno, dico davvero”, aveva risposto soddisfatto l’autore dell’album “Stanza Singola”. Un album a cui poi ha fatto seguito “Multisala” che ha ottenuto un grandissimo successo. Eppure il cantante non si sente affatto al traguardo e lavora minuziosamente per crescere ancora e per costruire un futuro sempre più roseo. Le carte in regola sembra averle tutte. D’altra parte se su di lui scommette Loredana…

LEGGI ANCHE:

Loredana Bertè, chi è/ Tra musica e amori: "Lasciare carriera per Borg? Che errore!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA