Franco Alajmo vs Jeremias Rodriguez/ “Lasciare l’Isola? Sputa nel piatto dove mangia”

Si parla de L’Isola dei Famosi stamane a Mattino5, su Canale 5, ed in particolare ci si è soffermati sulla decisione di Jeremias Rodriguez di abbandonare il reality show. Dopo il televoto contrario, il fratello di Belen ha preferito abbandonare la Palapa senza passare prima da Playa Sgamada, dicendo di voler riabbracciare la sua fidanzata. Una decisione che è stata però criticata da molti, a cominciare da Vladimir Luxuria, che in studio l’ha attaccato: “Dici sempre che non ti piacciono i reality ma ti conosciamo per quello!”.

Stamane sono giunte critiche anche da parte di Patrizia Groppelli, che in collegamento con Canale 5 ha spiegato: “E’ durato come un gatto in tangenziale – le parole della nota opinionista e compagna del direttore di Libero, Sallusti – è stato lì due settimane ed è andato via, ha sbagliato tutto. Perchè dovrebbe farsi conoscere perchè è bello? Sono tutti fratelli dì, anche la Zapparoli (ospite negli studi di Mattino5), magari è in tv perchè è la moglie di Funari, ma non è un insulto, hai avuto un bel volano, siamo coerenti, poi te lo sei meritato, non avere la coda di paglia”. La stessa ha replicato: “Cosa stai dicendo? Mi hanno insegnato il lavoro ma poi devi essere anche capace a mantenerlo, infatti io non mi presento in tv con il cognome Funari”.

JEREMIAS RODRIGUEZ, ALAJMO: “SE LO FANNO AMICO PERCHE’ VOGLIONO FREQUENTARE LA SUA FAMIGLIA”

E tornando all’abbandono di Jeremias Rodriguez, ha espresso il suo pensiero anche il noto paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha criticato la scelta del fratello di Belen: “Dovrebbe ringraziare di essere il fratello di Belen perchè è dentro a questi reality per quello, non doveva abbandonare, ha sprecato un posto perchè molta gente voleva stare al suo posto”.

E ancora: “Il fratello di Guendalina Tavassi (anch’egli sull’Isola ndr) non sputa nel piatto in cui sta mangiando. Lui ha un cognome veramente altisonante – ha continuato Alajmo riferendosi a Jeremias Rodriguez – e magari i ragazzi giovani che sono lì, dicono ‘me lo faccio amico così poi frequento la famiglia’. A Jeremias si avvicinano tutti per questo ed è per questo che lui si chiude in questo carattere, non crede più a nessuno”.

