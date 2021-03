Franco: “Allentamento restrizioni dopo Pasqua”/ “Verso normalità a maggio-giugno”

Dalle restrizioni anti-Covid al dossier economia, Daniele Franco a 360° intervenendo in qualità di presidenza italiana del G20 ad un dibattito organizzato da Bloomberg. Il ministro dell’Economia ha messo in risalto che la priorità in questo momento è la battaglia al virus, senza dimenticare la ripresa economica, ma arrivano degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda le riaperture e non solo…

«In Italia non siamo ancora alla normalità, abbiamo ancora un flusso rilevante di nuovi contagiati, il processo di vaccinazione è ben avviato e stiamo puntando a raggiungere 500 mila dosi al giorno tra circa un mese», ha spiegato Daniele Franco nel corso del suo intervento: «Pensiamo che la situazione migliorerà gradualmente e si muoverà verso la normalità: diciamo verso maggio-giugno data la disponibilità di vaccini anti-Covid e la stagione calda che darà una grossa mano». Si va dunque verso un allentamento delle restrizioni dopo Pasqua.

Franco: “A fine anno stop graduale alle misure di sostegno”

«La nostra più importante priorità politica è sradicare il virus», ha aggiunto Daniele Franco nell’incontro organizzato da Bloomberg, per poi soffermarsi sul capitolo economia: «Ci attendiamo un lieve calo del Pil nel primo trimestre, un recupero nel secondo con una accelerazione nel terzo e nel quarto trimestre». Per quanto riguarda le misure di sostegno all’economia, il governo guidato da Draghi pensa ad uno stop entro la fine del 2021, mentre nel corso delle prossime settimane sono attese altre misure anticrisi: «In Italia stiamo ancora adottando delle misure, nelle scorse settimane ne sono state introdotte per un ammontare pari all’1,5% del Pil e forse altre misure saranno prese nel corso delle prossime settimane. Ma più avanti nell’anno inizieremo il phasing out per tornare verso la normalità».

