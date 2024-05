Franco Anelli, come è morto il Rettore dell’Università Cattolica di Milano?/ Suicidio, ma indagini in corso

LUTTO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO: È MORTO IMPROVVISAMENTE IL RETTORE FRANCO ANELLI

È morto improvvisamente e in circostanze ancora da chiarire – con ipotesi choc del suicidio – il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica di Milano, prof. Franco Anelli: l’annuncio è stato dato questa mattina dallo stesso ateneo in una nota in cui esprime profondo cordoglio per la famiglia e getta però al contempo un’aurea di “mistero” attorno alla scomparsa di uno dei più importanti docenti accademici del Paese.

Bernini vs Ultimo "Non condivido la sua descrizione nichilista dei giovani"/ "Non sono perduti e senza Dio"

Nella nota, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sottolinea come nella tarda serata di ieri, 23 maggio 2024, nella sua casa milanese «Magnifico Rettore prof. Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento». Immediata e profonda la costernazione espressa dall’intera comunità dell’ateneo e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: il Rettore Franco Anelli sessantenne (1963-2024) ha dedicato l’intera carriera a questa opera ed anche per questo l’intera Cattolica si stringe attorno al suo illustre professore, «esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari».

"Studenti usano toni antisemiti"/ Prof. di Torino contro il boicottaggio a Israele: "Il clima sta cambiando"

COME È MORTO E CHI È IL MAGNIFICO RETTORE ANELLI: “DOBBIAMO CAPIRE QUELLO CHE SERVE AGLI ALTRI”

Sui social e sui media già si scatenano le teorie attorno alla morte del Rettore Franco Anelli, ma sembra ormai confermato si tratti di suicidio: Rai News24 e il “Corriere ella Sera” spiegano che il docente si sarebbe gettato dal suo appartamento in Foro Buonaparte a Milano. L’allarme è stato dato dopo le ore 22.30 e i soccorsi avrebbero potuto solo dichiarare il decesso all’arrivo. La realtà è che al momento non abbiamo una piena certezza di come è morto il professore, avvocato, giurista e docente dell’Università Cattolica di Milano e occorre attenersi alle comunicazioni che man mano verranno fatte nelle prossime ore dopo gli accertamenti svolti in questi istanti.

“Infiltrati nelle Università strumentalizzano dissenso”/ Allarme del Governo: “Tensioni vanno limitate”

Lo scorso 14 aprile il Rettore Anelli aveva partecipato alla Santa Messa in Aula Magna dell’ateneo avente sede in zona Sant’Ambrogio a Milano per l’occasione dei 100 anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzano un’intera filiera di incontri legata al tema “Domanda di futuro. I giovani tra disincanto e desiderio”. Nel discorso inaugurale dell’Anno Accademico 2023-2024, rivolgendosi a studenti e docenti della Cattolica, il Rettore Anelli sottolineava la volontà di costruire un’Università sempre più in relazione con personale e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. «sull’università grava una responsabilità aggiuntiva: dobbiamo capire non solo quello che serve a noi, per migliorare il modo in cui svolgiamo la nostra particolare attività, ma quello che serve agli altri. Infatti il ruolo sociale che le università hanno rivendicato nel corso della loro storia si pone in tensione tra due punti di riferimento: le attese dei giovani e i bisogni della società». Secondo il Rettore Anelli, nell’evoluzione stessa di università occorre ancora oggi scommettere sull’idea di “persona” come “individualità in relazione”.

Su X il Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, esprime cordoglio e sconcerto per la notizia arrivata stamattina da Milano: «Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCSS a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari».











© RIPRODUZIONE RISERVATA