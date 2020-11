Franco Antonello, chi è?/ Imprenditore e fondatore de I Bambini delle Fate

Ospite a Domenica In oggi ci sarà Franco Antonello, il noto imprenditore di Castelfranco Veneto, che in collegamento dalla sua casa racconterà la sua intensa ed emozionante storia di papà di un ragazzo autistico di ventisette anni, la stessa storia che ha ispirato un film per la regia di Gabriele Salvatores, ma anche per presentare il suo nuovo libro dal titolo ‘La valigia Aran’. Ma chi è Franco Antonello? L’imprenditore è nato e cresciuto in provincia di Treviso e la sua vita è completamente divisa in due, l’anno zero, così possiamo definirlo, è la scoperta della malattia del suo primo figlio, l’autismo. Per lui Franco ha modificato la sua attività, affidando ai suoi collaboratori la sua azienda e dedicandosi anima e corpo al figlio cambiando le sue abitudini.

Franco Antonello, chi è?

Senza mai lasciarsi abbattere dalle difficoltà, Franco Antonello ha preso in mano le redini della sua vita con grinta e con amore e non solo ha deciso di stare al fianco di suo figlio ma anche di quelli che soffrono e si trovano nelle stesse condizioni sostenendo progetti legati all’autismo e altre disabilità. Per farlo ha dato vita alla fondazione i Bambini delle Fate che gestisce con metodo imprenditoriale e fa da raccordo tra sociale e imprese. Al centro della sua vita un viaggio per le Americhe proprio insieme al figlio Andrea, lo stesso che è stato raccontato dallo scrittore Fulvio Ervas in un romanzo dal titolo Se ti abbraccio non aver paura che è diventato poi un famoso film. Papà Franco ha lasciato il suo lavoro nel 2005 e da allora ha pubblicato 4 libri per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione e che, magari, non ha la possibilità di dedicarsi completamente ai propri figli.



