Franco Baresi compie 60 anni/ Auguri alla bandiera del Milan: “Rossonero per sempre”

Compie oggi 60 anni la leggenda del Milan Franco Baresi! El piscinin, come lo chiamavano fin dalle giovanili, dunque raggiunge un traguardo importantissimo: lui che è diventato e rimane l’idolo dei tifosi rossoneri, icona del calcio italiano, e senza dubbio uno dei miglior liberi della storia. Dunque 60 anni per una delle ultime bandiere nel calcio italiano, di cui 46 passati sotto le insegne del club del Diavolo: Baresi in tutta la sua carriera non ha vestito altri colori se non quelli del Milan e con questi è entrato nella storia e non solo quella del club lombardo. Approdato da un paesino nella bresciano alla grande città con le giovanili del Milan nel lontano 1974, è poi nel 1977 che approda in prima squadra, diventando poi, fino al 1997 il secondo giocatore con più presenze nella storia (dopo Paolo Maldini). Per Franco Baresi una bacheca importante con il Milan degli Invincibili: sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe europee e quattro italiane. Ma oltre ai trofei soprattutto un amore viscerale per i colori rossoneri, che dura ovviamente anche oggi.

FRANCO BARESI COMPIE 60 ANNI

Anche nelle piò recenti interviste Franco Baresi non può che definirsi “milanista per la vita”: “il Milan è stato la mia vita. E lo è ancora. Sono arrivato adolescente e oggi, a 60 anni, sono un po’ più maturo e più saggio. Ma sempre milanista. Ne ho viste tante, sia sul campo sia da dirigente “ ha detto solo questa mattina sulle colonne del Corriere della sera. E davvero si può dire che è un amore eterno quello tra El piscinin e il club milanese e i suoi tifosi. Per coloro che lo ricordano in campo a formare la linea difensiva tra le più forti al mondo con Tassotti, Maldini e Costacurta e chi invece, più giovane non ha avuto occasione di ammirare le sue magie in campo, pure Baresi rimane un riferimento unico: non a caso uno dei cori che maggiormente risuonano a San Siro è: “c’è solo Franco Baresi”. Idolo e bandiera, uno degli ultimi romantici del calcio che hanno dato tutto per una sola maglia, oltre alle tentazioni del mercato e i momenti più duri. Come quando nel 1982 il Milan venne retrocesso in Serie B e a Baresi venne offerto un posto alla Juventus: anche qui nessun tentennamento come riporta lo stesso ex difensore al Corriere: “Sono cresciuto in questo club, mai pensato ad andarmene. Quella stagione mi fecero capitano. Non so se ero pronto, ma ho imparato strada facendo. La mia scelta è stata ricambiata, diventare capitano è stato un onore enorme”. Tanti auguri dunque alla bandiera del Milan!



