Franco Baresi, come sta dopo l'operazione e la malattia: "Un po' di recuperò e tornerò al massimo"

Il Milan ha annunciato che l’ex difensore rossonero Franco Baresi, leggenda del club milanese e del calcio italiano, è stato operato per rimuovere un nodulo polmonare. Attraverso un comunicato ufficiale il club rossonero ha svelato che l’ex difensore è già stato operato e che la situazione tornerà piano piano alla normalità dopo lo scampato spavento: “AC Milan informa che Franco Baresi è stato operato con successo per la rimozione di una nodulazione polmonare e seguirà ora una terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Forza Capitano, siamo tutti con te” si legge sul sito ufficiale del Milan che ha aggiornato così i tifosi riguardo alle condizioni fisiche del presidente onorario dei rossoneri.

Allegato al comunicato diramato dalla società, anche alcune dichiarazioni proprio dello stesso ex giocatore: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi” le parole dell’ex difensore.

Come sta Franco Baresi dopo l’operazione

Qualche settimana di tempo per tornare al top della forma, poi Franco Baresi potrà tornare anche in tribuna d’onore a San Siro per seguire da vicino il suo Milan. Dopo un po’ di riposo l’ex difensore rossonero potrà dirsi guarito del tutto.

Una vita dedicata al Milan, Franco Baresi è stato uno dei difensori italiani più forti e amati, capace di dare un volto noto al ruolo del libero, mescolando eleganza a doti difensive impeccabili, un campione applaudito anche dalle tifoserie avversarie e capace di mettere tutti d’accordo.

