Franco Battaglia: “Ambientalisti sono ignoranti”/ “Causano più morti del terrorismo”

Franco Battaglia, chimico laureto in Italia e che ha conseguito un dottorato negli Stati Uniti, sulle pagine di Libero ha parlato dell’ambientalismo e degli enormi danni che questa ideologia ha provocato nei secoli. “Il cambiamento climatico”, ci tiene a sottolineare in apertura “è connaturato alla natura del clima. Cambia sempre e guai se non lo facesse. Allarmarsi per il cambiamento climatico è come allarmarsi perché la sera il sole tramonta”.

Treni a idrogeno, Germania "Fallimento totale"/ Convogli soppressi "Poco efficienti"

“Nessuno”, sostiene Franco Battaglia, “nega che stiamo vivendo in un periodo più caldo rispetto a 400 anni fa”, ma sottolinea anche che “la responsabilità non è dell’uomo” ma “della natura. Non v’è, oggi, niente che sia diverso dai mutamenti climatici occorsi negli ultimi diecimila anni”. Oggi, infatti, ritiene che piuttosto che parlare di auto elettriche, delle quali “non sappiamo come fare il pieno in tempi competitivi”, bisognerebbe piuttosto pensare “all’approvvigionamento sia energetico che alimentare” del mondo. Questioni che secondo Franco Battaglia si potrebbero risolvere facilmente “aprendo al nucleare e all’agricoltura con Ogm” inteso come “Organismi geneticamente migliorati”.

Scuola, cambiamenti climatici generano ansia nei bambini/ Il 53% pensa che morirà

Franco Battaglia: “Gli ambientalisti sono ignoranti”

Passando all’attuale crisi dell’Emilia-Romagna, il professor Franco Battaglia spiega che “l’alluvione e la siccità di cui ci siamo lamentati pochi giorni prima hanno precisi responsabili morali”. Questi ultimi, spiega, sono “coloro che negli ultimi vent’anni ci hanno detto che per scongiurare i problemi legati ai mutamenti climatici bisogna ridurre le emissioni di CO2, installare impianti fotovoltaici e parchi eolici, incappottare le case, smettere di produrre auto a combustione”.

Per Franco Battaglia, infatti, sarebbe ora più importante spendere i soldi del New Green Deal “per la realizzazione di invasi montani ove raccogliere l’acqua prima che vada precipitosamente a valle, per esempio. Quell’acqua sarebbe utilizzabile nei periodi siccitosi”. Complessivamente, inoltre, ritiene che “l’ambientalismo è nelle mani di individui ignoranti e ideologizzati. Pensi a Greta e ai suoi seguaci o a quelli di Ultima Generazione: cosa hanno studiato? Niente. Ripetono a pappagallo cose che leggono senza nemmeno capirle”. Negli anni, infatti, secondo Franco Battaglia, “l’ambientalismo ha causato più morti del terrorismo“, per esempio quando si proibì il Ddt, “un efficace rimedio contro la malaria” che fece aumentare i morti per quella malattia “di milioni di casi”.

ALLUVIONE ROMAGNA/ E ricostruzione: Governo-Regione, ecco come fare un patto sul "dopo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA