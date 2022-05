Franco Battiato, Il coraggio di essere Franco/ Su Rai 1 serata per Battiato a un anno dalla morte

Il coraggio di essere Franco, la trama del film: le curiosità e ultime notizie sul video evento Rai 1

Il coraggio di essere Franco va in onda oggi, mercoledì 18 maggio, su Rai 1 a partire dalle ore 21,25. A un anno di distanza, nel giorno della scomparsa del cantautore tra i più rappresentativi della musica italiana dello scorso secolo vedremo un documentario che racconta l’universo di Franco Battiato, dagli esordi alle ultime produzioni. Prima di firmare questo documentario, che senza dubbio resterà nella storia del cinema e della musica, il regista Angelo Bozzolini ha realizzato anche altri film dello stesso genere e di un certo spessore come “Il carattere italiano: la storia di una grande orchestra italiana”, “Fryederyck Chopin” e “De la famille et d’un amour immodéré” storia incentrata sul cinema di Robert Guediguian e Ken Loach. Nel film Il coraggio di essere Franco compaiono tutti i protagonisti della vita di Battiato, da Alice e Cristina Battiato fino ai più noti volti della musica, del cinema e della televisione italiana: Morgan, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio e molti altri. Ognuno porta una testimonianza di ciò che ha vissuto e rappresentato nella vita del cantautore siciliano.

Alice, il successo con Franco Battiato/ La vittoria a Sanremo con "Per Elisa"

Il coraggio di essere Franco, vediamo le coppe principali della carriera di Franco Battiato

La voce narrante de Il Coraggio di essere Franco è dell’attore Alessandro Preziosi e racconta, passando per immagini e testimonianze inedite da parte della famiglia, il ritratto di un artista che ha fatto della spiritualità il motivo conduttore di tutta la sua vita e della sua musica, con l’intento di voler risvegliare le coscienze dei suoi ascoltatori. Un film che racconta la storia di un cantautore straordinario che ha saputo scalare le classifiche con una musica ricercata e fuori dal mainstream, non solo in ambito musicale ma anche cinematografico e televisivo, tanto da farlo riconoscere ancora oggi come uno dei più grandi musicisti italiani del ‘900. A partire dagli inizi di carriera, dal primo album Fetus del 1972, con il long play La voce del padrone (1981) Franco Battiato ha raggiunto il suo culmine vendendo più di un milione di copie e detenendo il primato di album più venduto in Italia.

Grazia Cristina Battiato, nipote di Franco Battiato/ Unica erede del cantautore e il rapporto con lo zio

Attraverso la musica di Franco Battiato, il documentario racconta la storia personale del cantautore e anche la storia dell’Italia: dalla Sicilia del dopoguerra, la sua madrepatria mai dimenticata e con la quale ha vissuto sempre un rapporto di amore, incentrata sulle tradizioni e sui valori della civiltà contadina; alla Milano degli anni del boom economico che Battiato ha vissuto e dove aveva comprato una casa. Negli anni, l’artista ha dato sempre più importanza alla vita spirituale, esplorando dentro di sé e nel mondo la saggezza della filosofia orientale fino a fare la scelta di convertirsi al buddismo. I suoi successi musicali, L’era del cinghiale bianco, La Cura, Centro di gravità permanente, Cuccurucucù, sono entrate a far parte del patrimonio della musica italiana. Il docufilm è arricchito da testimonianze di artisti e personalità del mondo della cultura italiana che lo hanno conosciuto e amato, tra le quali il cantautore Morgan con il brano “Battiato mi spezza il cuore” per raccontare i giorni della malattia che ha colpito l’artista siciliano qualche anno prima di morire.

LEGGI ANCHE:

PADRE GUIDALBERTO BORMOLINI, CHI È/ "Mi ha stupito l'umanità di Franco Battiato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA