La Rai si prepara ad omaggiare il talento indiscusso di Francesco Battiato: ecco chi è l'attore che interpreterà il maestro siciliano.

A quattro anni di distanza dalla morte di Franco Battiato avvenuta il 21 maggio 2021, l’arte del maestro siciliano è finita nelle tracce dell’esame di maturità 2025. Tuttavia, il talento di Battiato che, nel corso degli anni ha conquistato tutti, sarà presto omaggiato in un film. A produrlo sarà la Rai che ha scelto di celebrare la grandezza e il talento di Franco Battiato in un film in cui il cantautore siciliano sarà interpretato da un altro attore siciliano.

Ad interpretate Battiato nel film a lui dedicato sarà Dario Aita come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 25 giugno 2025. Sul film non ci sono ancora molti dettagli se non il nome dell’attore protagonista che vestirà i panni del grande maestro siciliano.

Chi è Dario Aita

Classe 1987, Dario Aita è un attore siciliano, molto amato dal pubblico di Raiuno per aver recitato in altre fiction Rai di grande successo. Dopo la maturità classica conseguita a Palermo, si diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Nel 2009, mentre frequenta il secondo anno dell’accademia, viene scelto per il ruolo da co-protagonista per il film La prima linea di Renato De Maria. E’ l’inizio di una carriera brillante che lo porta a recitare in tante fiction.

Nel 2012 interpreta il ruolo di Bernardo Strano nella fiction Questo nostro amore e successivamente recita in Grand Hotel, L’allieva, Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate. Il suo talento ha conquistato anche il cinema e la sua ultima fatica è Parthenope (2024) film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes. Dario Aita, inoltre, prima di tuffarsi nel film dedicato a Battiato, sta concludendo le riprese della terza stagione di Un professore, serie con Alessandro Gassman.

