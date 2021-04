Franco Battiato, mistero sulla presunta malattia: come sta?/ Ritiro dalle scene e silenzio sui social…

Come sta Franco Battiato? Il mistero sulla presunta malattia…

Franco Battiato è un protagonista indiretto dell’ultima puntata di Canzone Segreta, in onda questa sera su Raiuno. Per rendere omaggio alle vittime del covid, Serena Rossi intonerà il brano del maestro Battiato “La cura”. Tra i tanti capolavori scritti dal cantautore siciliano, “La cura” è uno di quei brani intramontabili, destinati a restare nella storia della musica. Il pubblico di Raiuno potrà così riascoltare una delle canzoni più belle della musica italiana scritta da uno degli artisti più importanti che, da qualche anno, si è ritirato dalla scene. Battiato ha compiuto 76 anni lo scorso 23 marzo ma non si hanno notizie sul suo stato di salute. Intorno alla salute di Battiato, infatti, vige un alone di mistero. Da tempo si rincorrono voci di una presunta malattia che, tuttavia, non è mai stata confermata.

Franco Battiato, tutto tace sui social

Il nome di Franco Battiato è sicuramente tra i più importanti per la musica, ma in generale, per l’arte italiana. Il maestro ha da tempo abbandonato le scene e anche dalla sua pagina Facebook non arrivano notizie. L’ultimo post pubblicato risale a dicembre 2020. Da allora, tutto tace intorno a al maestro Battiato che, questa sera, grazie alla sua musica eterna, torna ad essere protagonista di Raiuno mentre i fans continuano a seguirlo, ad ascoltare la sua musica sperando di ricevere presto delle importanti novità.

