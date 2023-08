Franco Berrino: “Per dimagrire non servono le diete”/ “Ecco 4 semplici regole da seguire”

Il noto medico ed epidemiologi Franco Berrino, ha parlato del problema dell’obesità in Italia. Secondo gli ultimi dati ufficiali sarebbero circa 6 milioni le persone esageratamente sovrappeso nel nostro Paese, precisamente il 12 per cento degli adulti. Una vera e propria emergenza, che secondo Franco Berrino si può comunque risolvere con quattro semplici regole, e senza alcuna dieta particolare. Prima di tutto è fondamentale masticare e a riguardo Berrino scrive sul Corriere della Sera: “Numerosi studi hanno riscontrato che le persone sovrappeso non masticano, ma non permettono di concludere quale sia la causa e quale l’effetto”. In poche parole, masticando a lungo lo stomaco produce meno grelina, l’ormone che stimola l’appetito, e anche GLP1, ovvero un ormone che abbassa la glicemia e aiuta a dimagrire.

La regola numero due per Franco Berrino è quella di cenare presto la sera, e anche in questo caso ci vengono in aiuto numerosi studi che “mostrano che far passare almeno 14 ore fra l’ultimo pasto della giornata e la colazione del mattino consente di perdere peso”. E’ fondamentale inoltre cenare leggermente, e meglio ancora sarebbe saltare l’ultimo pasto. Secondo uno studio chi fa una cena leggera da sole 200 chilocalorie e una colazione abbondante, dimagrisce, mentre accade il contrario a chi “inverti” i due pasti. “Chi lavora di notte e anche chi dorme poco e male ha un rischio maggiore di ingrassare. Armonizziamoci con i ritmi della natura”, aggiunge Berrino. La terza regola è cercare di mangiare cibi che aiutano a non ingrassare, a cominciare dalle verdure (fuorchè le patate), ma anche cereali, come il riso integrale, quindi i pani integrali, i cerali per colazione, i legumi, e la frutta tutta, anche se quella più zuccherina andrebbe assunta con moderazione.

FRANCO BERRINO: “LE DIETE IPERPROTEICHE FANNO INGRASSARE APPENA SI SMETTONO”

Bene anche la frutta secca: “Pur essendo alimenti molto calorici, aiutano a non ingrassare. Piccole dosi di kefir, yogurt e verdure fermentate, per avere un microbiota efficiente”. Infine l’ultima regola, limitare i cibi che fanno ingrassare, leggasi quelli super lavorati dall’industria, a cominciare da patatine, patate, bevande zuccherate, carni lavorate come hot dog e hamburger, quindi succhi di frutta non zuccherati, carni rosse, dolciumi commerciali e il burro. “Un pregiudizio diffuso – precisa Berrino – anche fra i dietologi è che i carboidrati facciano ingrassare e le proteine facciano dimagrire. Non è così. Nei nostri studi DIANA abbiamo ottenuto significative riduzioni di peso (mediamente 4 kg in 5 mesi) e miglioramenti metabolici aumentando, non diminuendo, i carboidrati, ma solo quelli integrali e i legumi, togliendo invece zuccheri, patate e farine raffinate, e riducendo le proteine animali”.

Secondo quanto sottolineato da Berrino nella nostra società consumiamo troppe proteine animali e più se ne mangiano e più ingrassiamo. “Solo le diete esageratamente iperproteiche (con il 40-50 per cento delle calorie sotto forma di proteine) fanno dimagrire, ma solo perché intossicano. Intossicando il centro dell’appetito si mangia meno. Chi fa queste diete, appena smette il consumo esagerato di proteine, ingrassa più di prima. Meglio mangiare il cibo dell’uomo: cereali integrali, legumi, verdura, frutta e solo occasionalmente carni”.











