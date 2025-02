Nato a Milano nel 1950, Franco Bolelli è stato uno dei filosofi più famosi del nostro Paese e non solo. Scrittore e pensatore, ha sempre cercato di portare avanti in filosofia i valori delle passioni. Non a caso lui aveva tante passioni come l’architettura, il rock, il basket, l’America e tanto altro. Il suo punto di forza era l’allegria, e secondo i racconti di chi lo ha conosciuto, infondeva felicità in chiunque lo incontrava. Il filosofo si è spento cinque anni fa, a ottobre 2020.

Durante la sua carriera, Franco Bolelli ha lavorato anche come progettatore di eventi dati i suoi innumerevoli interessi. Uno fra questi era senza dubbio la scrittura, che del resto gli ha permesso di pubblicare alcuni tra i saggi più interessanti nella categoria filosofica. Tra questi, “Tutta la verità sull’amore“, e ancora, “Per tutti i per sempre” e “Con gli occhi della tigre (per una filosofia vitale epica erotica sentimentale)”. Innamorato dell’amore, ha anche messo in scena tantissimi Festival come quello con Stefano Boeri intitolato Mi030. Ma non solo, anche il Festival dell’Amore, Living Simplicity e Frontiere.

Franco Bolelli, l’analisi della società dopo la pandemia

Franco Bolelli è stato anche un grande docente a Milano al Politecnico, nonchè uno dei più apprezzati opinionisti de La Repubblica. Durante le sue conferenze ha sempre cercato di concentrarsi sulla dimensione umana, sul cambiamento, il comportamento e il linguaggio. Emblematico del suo interesse sul mutamento anche il libro “Covid-19, L’inizio di una nuova era“, dove ha illustrato le trasformazioni del nuovo mondo dopo la pandemia.