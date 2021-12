Franco Bortuzzo “benedice” Manuel e Lulù?/ Foto su Instagram: “Questo è il GF…”

Franco Bortuzzo “benedice” l’amore tra suo figlio Manuel e Lulù Selassiè, sbocciato al GF Vip 2021? Dopo le polemiche delle scorse settimane, con ripetute frecciate sui social da parte del genitore del nuotatore nei confronti della princess, ora la prospettiva sembra essere leggermente mutata. Un primo segnale, in tal senso, era pervenuto in occasione della sorpresa natalizia fatta proprio da Franco a Manuel, con l’incontro a distanza in giardino, al termine del quale Alfonso Signorini aveva domandato all’uomo cosa ne pensasse del sentimento esistente tra suo figlio e Lulù.

Bortuzzo senior, in tale occasione, non ha mai nominato direttamente la principessa, ma ha ribadito con tono fermo e sincero che a lui basta che suo figlio sia felice e che tutto il resto non conta. Una frase piuttosto distensiva, che aveva fatto scattare il sentore che nel padre di Manuel la percezione di Lulù stesse cambiando. La fotografia pubblicata in data odierna su Instagram, poi, parrebbe spazzare ogni dubbio in merito a tale argomento e suona letteralmente come un’approvazione della relazione tra i due giovani inquilini della Casa del Grande Fratello Vip…

FRANCO BORTUZZO PUBBLICA UNA FOTO DI MANUEL E LULÙ SUI SOCIAL

Come accennavamo in precedenza, Franco Bortuzzo ha postato un’istantanea significativa, che ritrae Manuel e Lulù vicini, in giardino, sotto la pioggia, con la ragazza che con il suo ombrello impedisce al campione di nuoto di bagnarsi. Uno scatto carico di romanticismo e che il signor Bortuzzo ha impreziosito con una didascalia positiva: “Questo è il Grande Fratello“. Insomma, quasi un modo per buttarsi alle spalle il passato, per giunta proprio a ridosso del Santo Natale, e provare a voltare pagina.

D’altro canto, lo ha detto lo stesso genitore: l’importante è che Manuel stia bene e sia felice e Lulù, in questo momento, rappresenta un’ampia fetta della sua dose quotidiana di felicità.

