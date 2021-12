Franco Bortuzzo contro Lulù Selassié?/ Non la cita in diretta, gelo in studio ma…

Franco Bortuzzo si “dimentica” di Lulù Selassié

Ieri sera, lunedì 20 dicembre, nell’ultima punta del Grande Fratello Vip prima del Natale, Manuel Bortuzzo ha ricevuto la vista del padre Franco. Durante il loro incontro, Franco Bortuzzo ha dichiarato di essere molto orgoglioso del figlio: “L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere”. Nel suo discorso, però, il padre di Manuel non ha mai citato Lulù Selassié, da qualche settimana di nuovo al fianco del figlio, che le ha anche dichiarato il suo amore. Bortuzzo senior, infatti, ha citato un po’ di vip: da Aldo Montano ad Alex Belli, fino a Giucas Casella. “Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti facili, ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Mi sono fatto un tatuaggio come lui. Ho visto che con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri. Continua il tuo percorso”, ha detto papà Franco.

La reazione di Lulù dopo la puntata

Nessun accenno quindi a Lulù Selassié. “Dimenticanza” che non è certo passata inosservata, visto che è stato lo stesso Alfonso Signorini a interrompere Franco Bortuzzo: “Hai citato tante persone, da Aldo a Giucas… Che cosa dici di Lulù? Visto che lei è una presenza molto importante per Manuel”. Il padre di Manuel ha risposto in modo molto diplomatico, continuando a non fare il nome della principessa etiope: “Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se gli dò la mia benedizione? Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità”. Ma Lulù non sembra esserci rimasta troppo male del comportamento di Franco Bortuzzo. Dopo la puntata, parlando con la nuova arrivata Nathaly Caldonazzo, la principessa ha dichiarato: “Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me”.

A tre mesi di distanza dall’ultimo incontro, le parole più belle che un figlio può sentirsi dire dal proprio padre: ti amo. Manuel e suo papà hanno un rapporto fortissimo, speciale, impossibile da definire usando solo le parole. #GFVIP pic.twitter.com/91lseejMF3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

