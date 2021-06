Franco Bortuzzo e Rossella Corona, genitori Manuel Bortuzzo/ L’ultimo sms inviato…

Chi sono Franco Bortuzzo e Rossella Corona i genitori di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, dopo quel colpo di pistola agli arti inferiori che ha cambiato la sua vita, è riuscito a ritrovare la speranza nel futuro grazie ad un carattere forte e determinato, ma anche grazie all’amore e al totale supporto dei genitori. Franco Bortuzzo e Rossella Corona, il padre e la madre di Manuel Bortuzzo, protagonista questa sera del film “L’ultima gara” con Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Filippo Magnini, non hanno mai lasciato solo il figlio che si era trasferito a Roma da Treviso per inseguire il sogno di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi come nuotatore. Un sogno che i genitori hanno sempre supportato anche dopo il colpo di pistola che ha rischiato di mettere fine a tutti i sogni di Manuel. Con l’amore di papà Franco e mamma Rossella, Manuel è tornato in acqua continuando a sognare le Olimpiaci.

Franco Bortuzzo e Rossella Corona, l’ultimo sms di Manuel

Poche ore prima di essere colpito dal proiettile, Manuel Bortuzzo aveva inviato un ultimo sms al padre Franco. “Mi ha scritto ‘stasera esco con Martina’. Allora io gli ho ‘chiesto chi è Martina?’. E lui: ‘La mia nuova fiamma’. Ci abbiamo scherzato su da padre a figlio. Gli ho scritto ‘ma dura fino a San Valentino?’ . E lui: ‘Sì, sì è una brava ragazza’”, raccontava il padre di Manuel al Messaggero poco dopo la tragedia. Il padre di Manuel, inoltre, è sempre stato in prima linea denunciando quelli che ha definito “sciacalli della disgrazia” ovvero persone che hanno provato a conquistare la sua fiducia offrendoti “amore, protezione, tu non devi pensare più a nulla, ti portano esempi di persone che hanno guarito, mi dicono che hanno la cura per Manuel, ti offrono sedute e quant’altro e ti mettono nel dubbio se questo infuso possa realmente funzionare o meno”, raccontava il papà di Manuel a Italia sì a giugno 2020.

