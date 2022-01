Franco Bortuzzo e Rossella Corona, padre e madre Manuel Bortuzzo/ “C’è più voglia di vivere”

Franco Bortuzzo e Rossella Corona sono state due presenze fondamentali nella vita di Manuel Bortuzzo, sia prima ma soprattutto dopo l’incidente che lo ha portato su una sedia a rotelle. Loro sono i genitori del gieffino ed in modo particolare il padre è colui che non lo ha mai abbandonato ma che anzi ha rinunciato alla sua vita per restargli accanto ed andare a vivere con lui dopo la sparatoria. A differenza di papà Franco, mamma Rossella è più restia alle luci dei riflettori. In una sua vecchia intervista la donna raccontò il dramma vissuto la notte in cui un maledetto proiettile raggiunse la schiena del figlio: “Abbiamo preso l’auto e siamo partiti, l’istinto ha agito prima di ogni cosa”.

In seguito all’incidente inevitabilmente è cambiata anche la vita dei suoi genitori che si sono ritrovati a vivere la una relazione a distanza. Papà Franco, infatti, ha deciso di trasferirsi a Roma mentre mamma Rossella è rimasta a vivere a Treviso con il resto della famiglia, ovvero gli altri tre figli: Kevin, Michelle e Jennifer. Qui la donna gestisce un panificio. “Sono cambiate alcune cose, la più negativa è la distanza. Quello che è successo a Manuel ci ha portato a vedere il mondo attraverso occhi nuovi, c’è più voglia di vivere e fare le cose che amiamo”, ha dichiarato la donna.

Franco Bortuzzo e Rossella Corona: i genitori di Manuel Bortuzzo

Franco Bortuzzo si è espresso molto spesso in varie interviste televisive e non solo, riferendo anche il suo punto di vista sul rapporto tra il figlio Manuel e Lulù Selassié. Una relazione che i genitori del ragazzo hanno sempre visto con qualche scetticismo, anche se proprio la madre aveva detto: “L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”. Parlando della donna che lo ha messo al mondo, Manuel l’aveva definita molto simile a lui: “Sono uguale a lei, sia di carattere che esteticamente, ho preso tutto da mia madre, abbiamo una sintonia diversa”. Ed aveva aggiunto: “Posso dire dopo l’incidente di riuscire a godermi mia mamma”.

Il padre Franco ha in qualche modo rinunciato alla sua vita per poter prendersi cura del figlio a 360 gradi. Non è un caso se si definisce “Papà a tempo pieno di Manuel” anche sui social dove a differenza della moglie è molto attivo. “Lo vedo ogni giorno, a tutte le ore. E poi sono sempre impegnato a gestire da fuori tutte le richieste e attività per lui. Non facendo mancare nulla agli altri miei tre figli. Sia mai. Mi sposto da Roma a Treviso e poi in giro per l’Italia”, ha dichiarato l’uomo in una recente intervista al Corriere del Veneto.



