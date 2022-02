Franco Bortuzzo frecciatina a Alex Belli e Delia/ “Resort Cinecittà buone vacanze”

L’ingresso in casa di Alex Belli per chiarire con Delia Duran ha fatto storcere il naso a molti spettatori ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip che avrebbero preferito non andare avanti con la loro telenovelas. Anche Manuel Bortuzzo ha ammesso ai microfoni di Casa Chi di essere stufo della storia tra Alex Belli e Delia Duran e anche suo padre, Franco Bortuzzo, che con una storia su Instagram ha lanciato una frecciatina alla coppia.

Proprio il nuotatore ha più volte lanciato la richiesta alla redazione del Grande Fratello Vip di poter fare la quarantena per rientrare nella casa anche solo per poche ore per stare vicino alla sua fidanzata Lulù Selassié, una richiesta espressa anche dalla concorrente che ha visto Manuel solo per pochi minuti durante la puntata di San Valentino del reality senza potersi avvicinare a lui.

Franco Bortuzzo frecciatina ad Alex Belli

Franco Bortuzzo, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia con al centro Alex Belli e Delia Duran accompagnata da una scritta: “Resort Cinecittà, Buone Vacanze!” ironizzando su come la coppia stia facendo la sua personale vacanza show all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto Lulù Selassié vincitrice della nomination e quindi seconda finalista ufficiale del programma, chissà se la redazione accoglierà la richiesta della concorrente e di Manuel di potersi vedere senza il distanziamento sociale, facendo contento così anche papà Franco.

