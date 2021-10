Franco Bortuzzo, papà di Manuel Bortuzzo/ “Lulù Selassié? Se la desidera che se la sposi!”

Franco Bortuzzo, papà di Manuel, uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, è intervenuto oggi in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5. Il giovane Vippone sta finalmente vivendo la sua personale rinascita dopo il drammatico incidente che lo ha portato a vivere in sedia a rotelle. L’ex nuotatore si è messo in gioco al GF Vip con l’intento di abbattere le barriere e proprio nella Casa ha dato prova della grande forza di volontà. A sostenerlo è stata la principessa Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, con cui sta vivendo un rapporto del tutto particolare che ha segnato in qualche modo la sua rinascita sentimentale, tra alti e bassi.

Parlando del figlio, papà Franco Bortuzzo ha commentato, in diretta alla trasmissione di Barbara d’Urso: “Sono convinto che Manuel ha una voglia di vivere che ce la sta insegnando giorno per giorno, quindi forza e coraggio!”. L’attenzione si è però presto spostata sulla storia tra Manuel e Lulù, un tira e molla senza fine destinato a repentini colpi di scena.

Franco Bortuzzo, papà di Manuel: cosa pensa della relazione con Lulù Selassié

In merito alla conoscenza tra Manuel Bortuzzo e la principessa Selassié, papà Franco si è espresso asserendo: “In questa occasione io ho sempre insegnato a mio figlio di fare il protagonista ed io adesso faccio lo spettatore, non posso dirti cosa devo dirti. E’ una cosa che stanno vivendo loro due nella Casa”. Il genitore ha ribadito come le dinamiche siano totalmente diverse da quelle che si possono vivere nella vita di tutti i giorni. “Io sono qui a guardare”, ha aggiunto.

Qual è, tuttavia, la sensazione provata da Franco Bortuzzo come genitore? Papà Franco in modo molto diplomatico ha spiegato: “La sensazione che posso darti è che loro vivono un reality, quindi dobbiamo per forza vederlo, non possiamo evitarlo, quindi se loro si sentono di farle ben venga, non sarò io a dire fate o non fate”. Tuttavia ha ribadito come in casa solitamente queste scene – in riferimento ai baci scambiati tra i due giovani – non siano così consuete. “Qui è logico che si vedono ma non per questo devo diventare un sacerdote”, ha aggiunto. Quindi la domanda fatidica, posta dalla conduttrice: a lui Lulù piace o no? “Io ti dico la sincera verità. Manuel da quando è entrato al Grande Fratello Vip ha già vinto. Io non ho mai voluto parlare delle persone che hanno sparato a mio figlio figurarsi se dovrei parlare di una ragazza che gli dà un bacio. Mi astengo da queste cose obiettivamente, sono piccolezze, sono cose che succederanno più avanti se lo vorranno”. Tornando sulle sue vecchie dichiarazioni relative alle ex del figlio, ha aggiunto: “Ho visto i gusti di mio figlio e tutto sommato mi è sembrato un po’ così, ma sono scelte sue e nella vita si cambia, non so!”. Alla fine ha concluso: “Per me va bene così, se lui è felice ed ha realizzato i suoi sogni ben venga! […] Se desidera Lulù, che se la sposi!”, ribadendo però di fare attenzione ad altri aspetti ben più importanti del figlio.

