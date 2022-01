Franco Bortuzzo, stoccata a Katia Ricciarelli sui social/ Foto: “Essere o non essere”

Chissà che, prima dell’uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa del Grande Fratello Vip, non torni nella Casa suo padre Franco, magari per avere con confronto con chi nelle ultime settimane ha subito critiche proprio per i suoi commenti sul ragazzo. Il riferimento è a Katia Ricciarelli a cui, proprio nelle ultime ore, Franco Bortuzzo ha lanciato una frecciatina sui social.

L’uomo ha infatti postato una foto di Katia nei panni di indiana, abbigliamento indossato in occasione della festa di compleanno di Kabir Bedi, commentandola con un ironico “Essere o non essere” e le faccina della scimmietta che si copre gli occhi. Una chiara stoccata alla cantante lirica che nelle ultime settimane è stata protagonista di molteplici scontri nella Casa oltre a qualche gaffe.

Katia Ricciarelli e la gaffe con Manuel Bortuzzo

Proprio una di queste gaffe ha avuto come protagonista Manuel Bortuzzo. Katia Ricciarelli, parlando con Davide Silvestri, si è chiesta perché Manuel non chiudesse le porte visto che “Ad aprirle ci riesce”. Il commento critico della cantante ha scatenato molte polemiche e la risposta del migliore amico di Bortuzzo, Davide. Il ragazzo ha infatti scritto: “Katia cara… come ti siedi sul divano ti potresti anche alzare! Purtroppo, le basi dell’ abilismo sono proprio queste! Le persone DEVONO essere corrette anche sulle piccole cose! Per non arrivare a creare poi delle forme di razzismo più gravi nei confronti dì TUTTI i disabili! Non di Manuel perché è un mio Amico… ma di tutti i diversamente abili…”

