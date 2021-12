Franco Bortuzzo torna al GF Vip: “benedirà” la coppia Lulù-Manuel?/ Dopo l’addio di Aldo Montano…

Per supportare il figlio torna papà Franco Bortuzzo dopo l’addio di Aldo Montano

Franco Bortuzzo si prepara a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Per suo figlio Manuel non è stata una settimana semplice: l’uscita di Aldo Montano dalla Casa, suo grande amico e sostenitore in questo percorso televisivo, è stata una doccia fredda per il ragazzo, che ha dunque dovuto dire addio al suo punto di riferimento nella Casa. Una decisione che, d’altronde, Aldo aveva già annunciato qualche settimana fa e che è stata accolta da Manuel con lacrime e tristezza.

Manuel Bortuzzo/ "Lulù Selassié? Mi ha riconquistato con piccoli gesti e rispetto"

È proprio per risollevarlo da questo stato d’animo che suo padre entrerà questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip. Va detto che Manuel ha proprio in questi giorni riscoperto il rapporto con Lulù Selassiè, che le è stata vicino sempre, nonostante lui l’abbia mandata via in più occasioni.

Franco Bortuzzo torna al GF Vip per suo figlio Manuel Bortuzzo: cosa dirà di Lulù Selassiè?

È stato proprio Aldo Montano a spiegare il motivo di questo inaspettato riavvicinamento di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè. “Manuel è quello che più mi ha impressionato, – ha ammesso lo sportivo in una diretta Instagram – in pochissimo tempo è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se lui fosse andato via. Da quel giorno in poi, capendo che poteva non vederla più, gli è scattato qualcosa di importante che si trasforma in luce, allegria, felicità ed è la cosa più bella che riesco a percepire. Se dopo succede qualcosa di importante e meraviglioso fuori, ne sono contento più di prima.” ha rivelato l’ormai ex gieffino sul suo caro amico.

Manuel Bortuzzo piange in diretta per Aldo Montano/ Katia Ricciarelli: "Mi sento vedova"

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo/ Riduzione della pena dei suoi aggressori, riceverà la notizia al GF VIP?

© RIPRODUZIONE RISERVATA