Franco Bragagna in causa con la Rai dopo essere stato bloccato dalla ferie da smaltire: ecco quando potrebbe tornare.

Franco Bragagna, la storica voce della Rai che ha raccontato le più grandi imprese dell’atletica, è forzatamente ai box per le ferie da smaltire. Nonostante la disponibilità del telecronista a rinunciarci per poter raccontare, con la propria voce, i prossimi eventi sportivi, la Rai ha deciso di non prendere in considerazione questa possibilità. Franco Bagna, a causa delle ferie da smaltire, è fermo ai box da oltre un anno ma il pubblico che desidera ascoltare nuovamente la sua voce, ha deciso di lanciare una petizione

Su Facebook, a promuovere la petizione è stato il gruppo Bragagna Fan Club. L’obiettivo è averlo saldo al suo posto già il prossimo 13 settembre, quando inizieranno i Mondiali di atletica di Tokyo. “La sua assenza ai mondiali di atletica leggera di Tokyo rappresenterebbe una grande perdita per tutti noi appassionati. Non possiamo lasciare che una voce così importante e amata venga sostituita. Franco Bragagna rappresenta per molti di noi un punto di riferimento nel panorama sportivo televisivo italiano”, raccontano i familiari di Bragagna ai microfoni di Fanpage.

Franco Bragagna e la causa con la Rai: quando potrebbe tornare

La decisione di Rai Sport di non annullare le ferie di Franco Bragagna per i Mondiali di atletica di Tokyo nonostante la disponibilità del telecronista a tornare al proprio lavoro non è stata accolta bene dal pubblico che non condividono affatto la decisione dell’azienda.

L’obiettivo di Bragagna, a questo punto, è porta tornare a lavoro per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 per regalare al pubblico Rai le ultime emozioni sportive attraverso la sua voce prima di potersi congedare definitivamente dal pubblico per andare in pensione. Con il giornalista che ha fatto causa alla Rai, infatti, è difficile che la situazione possa risolversi entro due settimane per l’inizio dei Mondiali di atletica di Tokyo.

