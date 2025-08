Chi era Franco Califano, autore e cantante di grande successo: nacque in Libia, poi arrivò a Roma, legandosi alla Capitale per tutta la vita

La storia di Franco Califano è cominciata fin dalla nascita come un film: l’artista è nato infatti su un aereo che stava sorvolando in quel momento Tripoli: i genitori vivevano infatti in Libia. La mamma, incinta di lui, fu costretta a partorire sul velivolo, mentre il pilota tentava un atterraggio di emergenza. Dopo la sua nascita si trasferirono a Roma dove vissero per tutta la vita, tranne una parentesi in cui lasciarono la Capitale durante la seconda guerra mondiale per tornare a Pagani, in Campania.

La carriera di Franco Califano è cominciata come autore di poesie e poi attore di fotoromanzi: grazie alla sua verve artistica cominciò a lavorare con diversi artisti che ne apprezzavano lo stile trasgressivo e duro. Per questo scrisse numerosi brani per grandi artisti, come ad esempio Ornella Vanoni.

Nel 1970, ormai popolare come autore, Franco Califano firmò il suo primo contratto pubblicando il primo album da artista. Proprio in quell’anno venne pi arrestato per possesso di stupefacenti, venendo poi assolto. È solamente il primo dei guai legali dell’artista. In quegli anni Califano continuava a scrivere brani per i colleghi, senza ottenere lo stesso successo come cantante, almeno fino all’album “Tutto il resto è noia”, il grado di vendere un milione di copie. Da quel momento è cominciata una carriera in crescita anche come interprete per Franco Califano, che oltre a scrivere cantava anche le sue canzoni, ottenendo importanti successi.

Franco Califano, chi è: personaggio controverso tra droga e donne

Franco Califano è stato arrestato per la prima volta nel 1984 per associazione per delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti: accuse, quelle a suo carico, che arrivavano da diversi pentiti. Califano, secondo gli inquirenti, avrebbe spacciato cocaina per conto del boss Raffaele Cutolo e di Francis Turatello, suo amico intimo.

Alla fine Califano è stato accolto. Guai giudiziari ma non soltanto per il Califfo, che si narra abbia avuto circa 1.500 donne nella sua vita. Una grande passione quella per il sesso, che spesso lo ha fatto finire nei guai. Dopo una vita sregolata, Califano è morto nel 2013, a causa di un arresto cardiaco, a Roma. Aveva 74 anni.

