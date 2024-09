Franco Califano non avrebbe bisogno di presentazioni. È stato uno tra gli artisti più celebri dell’Italia degli anni ’70 e ’80. Grande seduttore, personaggio pieno di luci e ombre, ma era anche un cantante e un paroliere di grande profondità. Franco Califano è stato soprannominato Il Califfo e nella Roma del boom economico ha trovato il suo successo, fin da quando era giovane. È morto nel marzo nel 2013, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di musica e parole e un patrimonio che è stato letteralmente dilapidato, almeno come riportano fonti non del tutto accreditate.

Autore di testi, musiche, sonetti e colonne sonore, Franco Califano si è dedicato alla musica a 360 gradi. Non solo cantautore ma è stato anche interprete di numerosi brani provenienti dalla tradizione romana. Viene comunque ricordato per una discografia molto prolifica, composta da brani in lingua italiana mentre era solito prediligere il dialetto romanesco solo per le poesie. Dotato di una voce roca e baritonale e di un timbro particolarmente cupo, soprattutto in età avanzata, Califano è stato anche musicista.

Franco Califano, quali sono state le cause della sua morte?

Sono trascorsi più di 11 anni dalla data della sua morte. La stampa ha riportato che Franco Califano era malato da molto tempo, ma nonostante ciò, è spirato a causa di un arresto cardiaco. L’infarto, però, non sarebbe legato alle condizioni della malattia di cui soffriva da tempo. Il cantante è morto per una “semplice” conseguenza e per una pura casualità.

“Non era un malato terminale, è morto per un arresto cardiaco”, ha rivelato il dottor Alberto Armellini, il medico curante del cantautore, in una vecchia intervista rilasciata a La Repubblica. “Insieme a mio fratello, sono stato per anni il suo medico personale. Poco prima di morire sarebbe dovuto venire a cena a casa mia perchè mia moglie gli aveva preparato una cena greca”, ha aggiunto. Quindi, da ciò che è emerso nei racconti di chi ha vissuto le fasi finali della vita di Califano, l’artista stava male ma non era in fin di vita. Purtroppo l’infarto ha colti tutti impreparati.

Franco Califano, che fine ha fatto il suo patrimonio

Il patrimonio di Franco Califano è stato oggetto di molte speculazioni e curiosità nel corso degli anni. Sebbene non siano mai state divulgate informazioni ufficiali riguardo le sue entrate e ai suoi investimenti, è ragionevole supporre che Califano abbia accumulato una fortuna considerevole grazie alla sua prolifica carriera musicale. Tuttavia, le sue difficoltà personali potrebbero aver influenzato il suo patrimonio nel corso degli anni. Nonostante ciò, il patrimonio di Califano non è di dominio pubblico.

La vita di Califano, come ben sappiamo, non è stata priva di ostacoli. Ha lottato con problemi personali, tra cui l’abuso di sostanze stupefacenti, che lo portò a una instabilità finanziaria. Nel 2010, un incidente che lo ha costretto a interrompere le sue attività per un periodo prolungato e lo ha spinto a chiedere aiuto economico allo Stato italiano, suscitando polemiche e dibattiti.