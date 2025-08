Franco Califano com’è morto? Scomparso all’età di 74 anni, è stato a causa di un infarto fulminante. Non ha combattuto contro una lunga malattia

Franco Califano è rimasto sempre nel cuore di tutti gli italiani per via della sua umanità e delle sue canzoni indimenticabili che ancora si cantano come se non fossero passati anni. Il cantante è morto il 30 marzo 2013 all’età di 74 anni, ma com’è scomparso? Dopo una lunga malattia oppure per via di qualcosa di decisamente più fulmineo?

Silvia Califano, figlia di Franco Califano/ Abbandonata dal papà a 5 mesi: "Con il tempo l'ho compreso"

L’uomo è morto a causa di un infarto avuto prima di un tour che l’avrebbe visto coinvolto in varie città d’Italia per riabbracciare i suoi fan e stava facendo molti progetti anche solo personali come una vacanza con gli amici. Ci ha poi pensato il suo medico curante a smentire una notizia che circolava da tempo e che l’avrebbe visto malato da tempo.

Mita Medici, chi è l'ex compagna di Franco Califano/ Dal primo incontro all'amore: "Fu uno scandalo"

Franco Califano non era malato da tempo: la conferma del suo medico curante

Franco Califano combatteva contro una lunga malattia? Assolutamente no, come ha rivelato ai tempo il suo medico curante Alberto Armellini: “Non è vero. Doveva venire a cena a casa mia e poi con tutti gli amici stava progettando un viaggio in Polinesia”. Insomma, la sua dipartita è stata qualcosa di totalmente improvvisa, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il vuoto lasciato nel cuore dei fan è stato incolmabile e ancora adesso Franco Califano è ricordato come un poeta e un grande uomo che ha amato le donne rispettandole sempre. In più la Rai ha voluto dedicargli una fiction per ripercorrere la sua carriera dove a interpretarlo è Leo Gassmann, il figlio dell’attore Alessandro.

Franco Califano, chi è: da Tripoli a Roma/ I problemi legali, la droga e la passione per le donne