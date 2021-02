Mita Medici, gli ex fidanzati: Franco Califano e Adriano Panatta/ “Il primo amore è…”

Il primo amore di Mita Medici, come ha spesso dichiarato la cantante, è stato Franco Califano. “Con Franco è stato un grande amore. È stato il mio primo vero amore con la “A” maiuscola, io ero giovanissima, ben più giovane di Franco, e allora fu uno scandalo. Lui aveva più di 10 anni di me, io avevo 19 anni. Era fedelissimo, ho vissuto una storia meravigliosa, è stata speciale. Quando poi è cominciato qualcosa che non era al posto giusto sono andata via”, ha detto qualche mese fa a “C’è tempo per…” su Rai 1. A Radio RTF, Mita Medici ha raccontato il motivo per cui ha chiuso la sua relazione con il cantautore: “Una volta Franco uscendo di casa mi ha detto che andava fuori, di non aspettarlo. Invece era a Roma. Lo vidi con una mia amica e un’altra donna nel ristorante dove andavamo sempre insieme. Non dissi nulla ma in quel momento decisi di chiudere definitivamente con lui. Mi ha cercato di nuovo dopo la fine della nostra relazione, ma per me era davvero finita. L’ho vissuto come un tradimento, anche se non ho mai saputo se Franco mi tradì davvero”.

Mita Medici: l’amore per Franco Califano e Adriana Panatta

Nel 2018, nel quinto anniversario della morte di Califano, Mita Medici ha confessato all’Ansa: “Per me oltre che un primo dolcissimo amore, Franco è stato un amico sincero e discreto per tutta la vita“. Finita la sua relazione con Franco Califano, Mita Medici (al secolo Patrizia Vistarini) è stata legata al campione di tennis Adriano Panatta. In un’intervista a Repubblica, l’ex tennista ha rivelato il motivo della fine della sua relazione con la cantante: “Stavo con Mita Medici, il cui vero nome è Patrizia, una donna dal carattere molto forte. Nel ’72 andammo in vacanza a Stromboli, in una casa di pescatori. Lei a Milano recitava in Ciao Rudy con la Bertè, io la tradii con Loredana, non ne vado fiero”. La cantante è una delle ex fidanzate di cui Panatta parla nel suo libro “Più dritti che rovesci”. Dopo il tradimento e la fine della loro storia, Panatta e la Medici non hanno più avuto legami: “L’ho rivista solo un paio di volte da allora. Un ciclone di donna”, ha detto lo sportivo, come riporta il sito Cinquantamila.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA