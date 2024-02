Franco Califano, Mita Medici senza freni: “Ecco com’era davvero”/ “A Leo Gassmann ha svelato un segreto”

Califano fiction Rai 1, Mita Medici svela: “Gentile e galante con la donne”

Questa sera, domenica 11 febbraio, Rai1 ha deciso di omaggiare il grande artista scomparso Franco Califano con una fiction incentrata sulla sua vita professionale e privata dagli esordi fino agli anni ’80 dal titolo Califano. Ad interpretarlo sarà Leo Gassmann, giovane figlio e nipote d’arte, che in una serate del Festival di Sanremo 2024 lo ha interpretato con Tutto il resto è noia. Adesso a fornire un ritratto inedito dell’artista ci ha pensato la conduttrice e attrice Mita Medici, fidanzata di Franco Califano per tanti anni in un’intervista concessa a LiberoMagazine.

Nel dettaglio, Mita Medici ha rivelato com’era davvero Franco Califano oltre l’immagine da duro che si era costruito: “Era un uomo che amava veramente le donne. Noi insieme siamo stati benissimo, io ho ricordi stupendi, è stato un grande amore e lui mi ha molto coccolato. Mi ricordo la sua gentilezza, la sua galanteria, in questo era incredibile. Non so se fosse l’amore particolare che ci univa a farlo essere così ma questo è il ricordo che ho io, un uomo pieno di attenzioni.” L’artista ha poi aggiunto che quando l’amore tra di loro è finito sono rimasti molto amici e che lui ha continuato a dimostrarle tutto il bene che le voleva.

Mita Medici ricorda Franco Califano e svela: “Ho dato un consiglio a Leo Gassmann”

Generoso, vero, sincero, galante e gentile, il ricordo di Franco Califano di Mita Medici restituisce un’immagine del Califfo diversa da quella che è nell’immaginario collettivo. L’attrice, durante l’intervista a LiberoMagazine, ha anche confessato di aver svelato un segreto a Leo Gassmann per interpretarlo al meglio: “Gli ho suggerito di stare sempre bello dritto, perché Franco Califano era fiero ed elegante. Parliamo di tempi in cui era giovane e bellissimo ma questa sua eleganza lo ha caratterizzato per tutta la vita”

L’appuntamento con la fiction Califano su Rai 1 incentrata sulla vita di Franco Califano è per questa sera intorno alle 21.25 circa su Rai1. Il cantautore romano avrà, come suddetto, il volto di Leo Gassmann mentre ad impersonare Mita Medici c’è la giovanissima attrice Angelica Cinquantini. La Medici, durante l’intervista, ha anche aggiunto di aver parlato con i due giovani attori rivelando loro segreti e retroscena anche sulla loro storia d’amore.











