Franco Califano: perchè era chiamato “Califfo”?/ Tutto dovuto alla sua passione per..

“TUTTO IN UN TEMPO PICCOLO”: IL DOCUFILM SU FRANCO CALIFANO CON INEDITI E…

Questa sera su Rai 2 (ore 21.20) propone “Tutto in un tempo piccolo”, il docufilm che celebra la vita, la musica e anche la poesia del compianto Franco Califano: andato in onda in prima tv sulla stessa rete, questo omaggio firmato da Massimo Cinque e Roberto Cipullo, e con i testi interpretati da Carolina Rey, arriva a quasi dieci anni dalla scomparsa del ‘Califfo’, avvenuta nel marzo 2013 a 75 anni e prova a ricostruire la complessa e poliedrica figura di quello che è stato non solo un artista, ma anche un “filosofo di strada” e ovviamente un viveur impenitente che proprio alla sua passione per il gentil sesso doveva il celebre soprannome.

Com'è morto Franco Califano?/ Infarto a 74 anni, l'epitaffio "Non escludo il ritorno"

Più che da documentario, una vita da film quella di Franco Califano, nato letteralmente… in volo a Tripoli, dato che la madre (di stanza in Libia all’epoca), ebbe le doglie in aereo e costrinse di fatto il pilota a un atterraggio di emergenza per consentire la nascita del piccolo Francesco. Insomma, un giramondo ante litteram sin dai primi giorni di vita: poi il ritorno in Italia e da lì l’amore per la musica con le prime canzoni scritte da giovane e un successo che lo porterà a vendere oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, tanto da essere riconosciuto oggi come uno dei più ascoltati artisti nostrani all’estero.

Rita Di Tommaso moglie Franco Califano/ La figlia Silvia:"Non è vero che papà la lasciò col pancione"

CALIFANO, UNA VITA SREGOLATA TRA ‘POESIA’, ARRESTI E (TANTE) DONNE

Non solo canzoni, con all’attivo una trentina di dischi di inediti e raccolte per Franco Califano, ma anche testi scritti per vari colleghi e pure la passione per la poesia per quello che è stato un vero e proprio filosofo, punto di riferimento per più di una generazione e tra i principali interpreti, seppure a modo suo, della romanità più verace ma anche spontanea. Non a caso, da vero ‘poeta maledetto’ ha conosciuto anche vizi e sregolatezza: tutti lo ricordano come un playboy ma pure gentiluomo; amava vantarsi delle sue conquiste -forse un moto di rivalsa dopo la severa educazione impartitagli dai genitori in un collegio ecclesiastico- pur trovando anche il tempo, tra un amore e l’altro, di farsi portare all’altare a soli 19 anni da Rita Di Tommaso, che lo rese padre di Silvia.

Luca Yurman affonda Amici 21 sulla prova barre/ “Califfo... ti siamo vicini... "

E poi ancora un mito che cresceva e rese di fatto Franco Califano un autore di culto e voce molto ascoltata già in vita, le vicissitudini giudiziarie con tanto di arresto di stupefacenti nel 1970, un nuovo arresto a metà degli Anni Ottanta e la vicenda che lo vide coinvolto assieme a Enzo Tortora con le pesanti accuse di traffico di stupefacenti e associazione a delinquere; assolto con formula piena da tutte le accuse perché “il fatto non sussiste” ma una macchia nella carriera che tuttavia ha contribuito a quell’immagine di ‘maudit’ romanesco e forse invidiato da molti. Poi, negli ultimi anni, ecco la partecipazione a un reality tv e il ritiro progressivo dalle scene causa anche un incidente domestico, prima dell’infarto che lo portò via nel 2013 poco tempo dopo l’ultimo concerto. Tutto il resto è noia (forse): ma quanto ci siamo divertiti, Franco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA