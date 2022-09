Franco Califano Tutto in un tempo piccolo/ Su Rai 2 il docu film sul Maestro

Franco Califano Tutto in un tempo piccolo, film di Rai 2 diretto da Massimo Cinque

Franco Califano Tutto in un tempo piccolo va in onda oggi, 2 settembre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un documentario sulla vita dello storico cantautore prodotto in Italia nel 2021 e diretto da Massimo Cinque. Sicuramente si tratta del ritratto di un grande artista che il pubblico italiano ama tantissimo e che è sempre stato in grado di convincere con quella che più che musica è stata una storia di poesia e recitazione.

Franco Califano Tutto in un tempo piccolo, un lavoro che apprezzeranno i più grandi ricordando momenti mitici della nostra storia, ma anche adatto ai più giovani che avranno l’opportunità di confrontarsi con un mostro sacro della nostra cultura di cui purtroppo si parla fin sempre troppo poco.

Il documentario Franco Califano Tutto in un tempo piccolo si concentra principalmente sulla rapida ascesa del fenomeno Califano compreso il periodo del clamoroso declino dovuto ad una vita vissuta a pieno, fino al ritorno prima di passare a miglior vita. Si parte dagli inizi dell’artista, alle prese con la sua voglia e fame di conquistare non solo il mondo della musica ma anche quello cinematografico.

Inizia infatti ancor prima di diventare un celebre musicista e cantautore a collaborare prestando il suo volto per celebri fotoromanzi. Ben presto però il suo stile totalmente sui generis e assolutamente atipico rispetto alle tendenze degli anni ’60 viene notato dai più grandi artisti del momento. Inizia così una lunga serie di collaborazioni artistiche che lo porteranno ad essere considerato tra gli autori più ispirati del decennio e degli anni a seguire.

La storia si sposta verso i primi anni ’70 dove dopo essere riuscito a conquistare una buona dose di fama firma per la sua prima etichetta discografica incidendo il suo primo disco ‘N bastardo venuto dar sud. Da questo punto in poi il documentario si concentra sull’incredibile successo che Franco Califano riuscirà ad ottenere dalla sua prima pubblicazione e per tutti gli anni settanta, fino ad arrivare ad alcune questioni personali che hanno segnato una brutta battuta d’arresto per la sua carriera florida e ambiziosa. Franco Califano viene infatti arrestato dopo una violenta irruzione presso la sua dimora dell’epoca con l’accusa di far parte di un associazione a delinquere a sfondo mafioso.

Tale accusa a Franco Califano partiva dalle presunte confessioni di alcuni pentiti che avevano indicato lui ed Enzo Tortora come elementi presenti nell’ambito mafioso. Alla fine, poi che non venne accertata la veridicità delle testimonianze, entrambi vennero assolti. Quegli anni però furono particolarmente duri per il cantautore che deciderà di raccontare la sua esperienza non solo con le canzoni ma anche con la realizzazione di diversi film. Il documentario si conclude con la triste morte dell’artista, arrivata nel 2013 a causa di un fulminante arresto cardiaco.











